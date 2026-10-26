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Phái đoàn Qatar đến Iran để tháo “ngòi nổ chiến tranh”

Thứ Hai, 09:28, 26/10/2026
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VOV.VN - Trước nguy cơ xung đột vũ trang Mỹ - Israel - Iran bùng phát trở lại, một phái đoàn quan chức Qatar hôm 25/10 đã đến Tehran để vãn hồi hòa bình, tháo ngòi nổ chiến tranh. 

 

Thông tin về việc phái đoàn đàm phán Qatar đến Iran, được hãng tin Reuters công bố, dẫn lời một quan chức am hiểu vấn đề. Đây là lần thứ 2 trong tuần, xuất hiện thông tin các nhà đàm phán Qatar đến Tehran để hạ nhiệt căng thẳng, tháo ngòi nổ chiến tranh Mỹ-Iran. Trước đó, trong tuần vừa qua, truyền thông khu vực cũng đưa tin về một phái đoàn quan chức Qatar đến Tehran, trùng thời điểm Tư lệnh quân đội quốc gia Pakistan, Thống tướng Asim Munir, đang có mặt tại Iran với cùng sứ mệnh.

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Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, nằm cách Tehran 1.200 km về phía nam. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, thông tin về việc phái đoàn đàm phán Qatar đến Tehran hôm qua, chưa được các bên liên quan xác nhận. Nỗ lực ngoại giao quốc tế mới nhất được tiến hành trong bối cảnh xuất hiện nhiều đồn đoán về nguy cơ Mỹ hoặc Israel, hoặc cả hai, có thể phát động chiến dịch tập kích mới vào Iran trước ngày 27/10 – thời điểm tổng tuyển cử tại Israel được tổ chức với kết quả được dự báo không mấy khả quan dành cho đương kim Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Lo ngại càng được củng cố khi Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack hôm 24/10 nhận định: đòn tấn công có thể diễn ra ngay cuối tuần.      

Về phía Israel, Thủ tướng Netanyahu hôm qua tiếp tục cáo buộc Iran và các lực lượng đồng minh, đang âm mưu phá hoại cuộc bầu cử. Tuy nhiên, bằng chứng chứng minh cho cáo buộc, chưa được công bố. Trước đó, ông Netanyahu đã nhiều lần thúc giục Tổng thống Mỹ Donald Trump lập tức mở lại chiến dịch tập kích Iran, viện dẫn rằng Tehran đang khôi phục hoạt động chế tạo bom hạt nhân.   

Đáp lại các đe dọa tấn công từ Mỹ và Israel, giới tướng lĩnh quân đội Iran khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đã hoàn toàn sẵn sàng cho kịch bản xung đột bùng phát trở lại. Tehran cũng cảnh báo sẽ mở rộng mục tiêu tấn công trả đũa, gây thiệt hại cho kẻ thù gấp nhiều lần tổn thất Iran phải hứng chịu.

Bá Thi/VOV-Cairo
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