Phái viên Liên Hợp Quốc hội đàm “thực chất” với Ngoại trưởng Syria

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Geir Pedersen hôm qua (14/3) đã tiến hành hội đàm “thực chất” tại thủ đô Damascus với Ngọai trưởng Syria Walid Muallem trong nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột vốn đã kéo dài 8 năm.

Đặc phái viên Pedersen. Ảnh: Defense Post.

Nhà ngoại giao người Na Uy cho biết, ông đã đề cập tất cả các vấn đề và dự định tiến hành thêm các cuộc hội đàm với giới chức Syria. Hãng thông tấn nhà nước SANA cho biết, hai bên đã thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy tiến trình chính trị Syria, trong đó có những bước đi nhằm thiết lập 1 ủy ban soạn thảo hiến pháp giai đoạn hậu chiến.



Đây là chuyến thăm chính thức Syria lần thứ 3 của ông Pedersen, kể từ khi ông đảm nhận vai trò Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc về Syria, thay thế phái viên Staffan de Mistura.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Hiện Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vẫn bị chia rẽ sâu sắc về cách thức giải quyết xung đột ở Syria. Nga, quốc gai có quyền phủ quyết ở Hội đồng Bảo an, đang dẫn đầu các nỗ ngoại giao thông qua Nhóm Astana cùng với Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp một tiến trình hòa bình Geneva diễn ra song song do Liên Hợp Quốc bảo trợ.

Cuộc chiến Syria tới nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 370.000 người và hàng triệu người mất nhà cửa. Chính phủ Syria sau khi được Nga ủng hộ chống phe đối lập đã có những thắng lợi quân sự quan trọng và hiện kiểm soát gần 2/3 lãnh thổ./.