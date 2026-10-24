Phần Lan có thể đóng vai trò mới trong đàm phán Nga - Ukraine

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb có thể trở thành nhân vật châu Âu chủ chốt trong các cuộc đàm phán với Nga về Ukraine, nhờ mối quan hệ tốt với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Berliner Zeitung, lợi thế này có thể giúp ông Stubb đóng vai trò cầu nối giữa Washington và Kiev, trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Ukraine gần đây xấu đi đáng kể.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp gỡ Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb tại Oslo, Na Uy, ngày 20/10/2026. Ảnh: Reuters

Theo bài viết, các cuộc trao đổi của ông Stubb với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky tại Oslo hồi đầu tuần đã làm dấy lên khả năng ông trở thành một trong những đại diện châu Âu tham gia tiến trình đàm phán.

Berliner Zeitung nhận định, lợi thế đáng kể của Tổng thống Phần Lan so với các chính trị gia châu Âu khác là quan hệ tương đối tốt với ông Trump. Sự tham gia của ông Stubb vào các cuộc thương lượng có thể giúp giảm nguy cơ xảy ra đối đầu giữa Tổng thống Mỹ và ông Zelensky, trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Kiev đang căng thẳng.

Trước đó, Politico đưa tin các nước Liên minh châu Âu (EU) lo ngại về vai trò còn mờ nhạt của khối trong các cuộc đàm phán liên quan đến Ukraine. Vì vậy, các nước thành viên đang tìm kiếm một nhân vật có thể đại diện cho lợi ích chung của EU trong tiến trình này.

Trong khi đó, Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán với các nước châu Âu về khuôn khổ an ninh trên lục địa, trên cơ sở tính đến lợi ích của cả hai bên.

Ngày 22/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng tình với quan điểm của Mỹ rằng, khi thảo luận về việc bảo đảm an ninh trong tương lai cho cả Ukraine và Nga, các bên đương nhiên cần đề cập đến khuôn khổ an ninh châu Âu. Ông Putin cho biết Nga sẽ theo dõi tình hình trong những ngày tới.