Phản ứng của dư luận sau tuyên bố của ông Trump về WHO và Hong Kong

Tổng thống Donald Trump hôm qua (29/5) thông báo Mỹ chấm dứt mối quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) do phản ứng của tổ chức này đối với đại dịch Covid-19. Ông Donald Trump cũng thông báo Nhà Trắng đang chuẩn bị một loạt những thay đổi trong các thỏa thuận giữa Mỹ với đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc). Dư luận có những phản ứng khác nhau sau tuyên bố của ông chủ Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố, Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Chuck Schumer, bày tỏ bất bình trước việc Tổng thống Trump chỉ đề cập tới các mối quan hệ Mỹ-Trung, mà không đề cập tới số người Mỹ đã tử vong vì dịch bệnh Covid-19, hoặc các cuộc xung đột đã làm rung chuyển các thành phố trên khắp nước Mỹ những ngày gần đây.

Tiến sĩ Jack Chow, cựu Đại sứ Mỹ trong cuộc chiến chống HIV/AIDS toàn cầu dưới thời chính quyền Tổng thống George W. Bush, cho rằng quyết định của ông Trump là một động thái gây khó khăn, bốc đồng mà cuối cùng sẽ gây tổn hại cho vị thế và ảnh hưởng của Mỹ trong chính sách y tế toàn cầu.

Tiến sĩ Chow, cũng là cựu Trợ lý Tổng Giám đốc WHO, nhấn mạnh việc Mỹ rút khỏi WHO sẽ gây gián đoạn các chiến dịch của tổ chức này trên thế giới, đồng thời đẩy vị thế và vai trò của các nhà khoa học và bác sỹ của Mỹ đang làm việc tại WHO vào tình trạng không rõ ràng. Theo Tiến sĩ Chow, là nước đóng góp hàng đầu cho các chương trình y tế trọng yếu, từ điều trị HIV/AIDS đến loại bỏ bệnh bại liệt, quyết định của Tổng thống Trump đặt ra một câu hỏi lớn, đó là những nước nào hoặc các tổ chức phi chính phủ nào sẽ lấp chỗ trống mà Mỹ để lại.

Tổng thống Trump đã không đưa ra mốc thời gian hoặc chính xác những “đặc quyền” nào mà Mỹ dành cho Hong Kong thời gian qua sẽ bị loại bỏ, tuy nhiên động thới mới nhất cho thấy vị thế của đặc khu hành chính này, vốn đóng vai trò là một trung tâm tài chính toàn cầu đã bị mờ nhạt.

Ông Zack Cooper, một chuyên gia về châu Á tại Viện Doanh nghiệp Mỹ hoan nghênh những động thái mới của Tổng thống Trump. Chuyên gia Cooper cũng dự báo rằng các bước đi này sẽ chọc giận Trung Quốc, nhưng nhiều khả năng không thể ngăn cản Bắc Kinh thực thi các biện pháp kiểm soát quyết liệt hơn nữa đối với Hong Kong. Do vậy, căng thẳng sẽ gia tăng trong những ngày và tuần tới.

Trước khi Tổng thống Trump tổ chức họp báo, một phát ngôn chính quyền Hong Kong đã khuyên Mỹ nên tránh xa các tranh luận về luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc sắp áp đặt lên đặc khu hành chính Hong Kong. Quan chức này đồng thời cảnh báo nếu Chính quyền Tổng thống Trump rút lại quy chế đặc biệt dành cho trung tâm tài chính Hong Kong, điều đó có thể gây tác dụng ngược đối với nền kinh tế Mỹ./.