Phản ứng của Mỹ khi máy bay Nga xuất hiện bất thường ở Venezuela

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton, trong một tuyên bố về tình hình ở Venezuela đã khẳng định rằng Mỹ sẽ “không ngồi yên" trước cái mà ông gọi là "sự can thiệp thù địch đối với các mục tiêu chung về dân chủ, an ninh và luật lệ ở bán cầu Tây".

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: AP

Trước đó, ông Bolton đã kêu gọi Nga hãy "hợp tác với cộng đồng quốc tế để hỗ trợ người dân Venezuela" và chỉ trích Moscow khi ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro - người mà Mỹ cáo buộc là một "nhà độc tài tham nhũng".

Một nguồn tin ngoại giao từ Caracas trước đó nhận định với Sputnik rằng một nhóm các quan chức quân đội Nga đã đến thủ đô của Venezuela để tham gia các cuộc thảo luận với các quan chức nước này về hợp tác trong ngành công nghiệp quốc phòng.

Các máy bay của Nga đã hạ cánh tại thủ đô của Venezuela ngày 24/3. Truyền thông cho biết, ước tính khoảng 99 nhân viên quân đội Nga đã đến Caracas trên 2 máy bay chở 35 tấn hàng hóa.

Trước sự xuất hiện bất thường của các máy bay Nga ở Venezuela, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã khẳng định ngày 25/3 rằng: "Mỹ và các nước khu vực sẽ không đứng yên nhìn Nga khiến các căng thẳng ở Venezuela thêm tồi tệ".

Venezuela đã trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị nghiêm trọng trong suốt 2 tháng qua, kể từ khi lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido tự xưng là Tổng thống lâm thời.

Tổng thống tự xưng Guaido ngay lập tức nhận được sự ủng hộ từ phía Mỹ và một số quốc gia khác. Trong khi đó, Nga và Venezuela bày tỏ lo ngại về việc Washington có thể dùng các biện pháp can thiệp quân sự để lật đổ ông Maduro. Trung Quốc, Cuba, Nga và một số quốc gia tuyên bố chỉ công nhận ông Maduro là Tổng thống hợp pháp duy nhất của Venezuela./.

