Phản ứng của Nga về việc Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết hiện không có thông tin nào đáng tin về chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi do lực lượng Mỹ tiến hành tại khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát thuộc khu phi quân sự tỉnh Idlib.

Bộ Quốc phòng Nga nghi ngờ việc Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh IS ở Syria. Ảnh: Tass

Bộ Quốc phòng Nga cũng bày tỏ nghi ngờ về tính xác thực của chiến dịch không kích này của Mỹ.

"Bộ Quốc phòng Nga không có thông tin nào đáng tin cậy về chiến dịch của Mỹ tại khu vực do Thổ Nhĩ Kỹ kiểm soát thuộc khu phi quân sự tỉnh Idlib nhằm tiêu diệt thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi", ông Igor Konashenkov nhận định.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết thêm rằng việc những người nói họ tham gia chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh IS đã chia sẻ các thông tin mâu thuẫn với nhau làm dấy lên nghi ngờ về việc liệu chiến dịch này có thực sự từng diễn ra.

"Chúng tôi không biết gì về bất kỳ sự hỗ trợ nào đối với các chiến đấu cơ của Mỹ tại không phận của khu vực phi quân sự tỉnh Idlib trong chiến dịch này", ông Konashenkov cho biết, đồng thời nhận định thêm rằng chiến dịch tiêu diệt thủ lĩnh al-Baghdadi hầu như không có ảnh hưởng gì đến tình hình Syria.

Cũng theo ông Konashenkov, "sau khi IS bị chính phủ Syria tiêu diệt sạch với sự hỗ trợ từ lực lượng không quân Nga vào đầu năm 2018, cái chết của Abu Bakr al-Baghdadi không có tác động gì đến tình hình Syria cũng như hoạt động của những kẻ khủng bố tại Idlib".

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga còn cho biết thêm rằng không có cuộc không kích nào do không quân Mỹ hay liên quân do Mỹ lãnh đạo thực hiện được ghi nhận từ khu phi quân sự Idlib ở Syria những ngày gần đây.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga còn cho rằng thủ lĩnh IS al-Baghdadi có thể đang trốn trong khu vực do nhóm phiến quân Jabhat al-Nusra kiểm soát ở Idlib.

Tổng thống Mỹ Donalad Trump đã tuyên bố ngày 27/10 rằng thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Badgdadi đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích của lực lượng Mỹ tại Idlib, Syria. Ông Trump cũng cho biết, nhiều kẻ ủng hộ al-Baghdadi và các tay súng IS đã bị tiêu diệt trong khi Mỹ không có bất kỳ thương vong nào./.