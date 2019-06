Pháp báo động trước đợt nắng nóng kỷ lục sắp đến

Chính quyền Pháp đang chuẩn bị một loạt các biện pháp y tế khẩn cấp nhằm đối phó với đợt nắng nóng có thể lên tới 40 độ C trong nhiều ngày sắp tới trên toàn nước Pháp.

Nắng nóng kỷ lục năm 2003 làm thiệt mạng hàng chục nghìn người tại Pháp. Ảnh: AFP.

Theo dự báo của Cơ quan khí tượng Pháp (Meteo France), toàn bộ nước Pháp sẽ trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục trong vài ngày tới. Nhiệt độ đầu tuần sẽ thường xuyên ở mức 32-35 độ C và đỉnh điểm sẽ lên tới 39-40 độ C ngay cả trong bóng râm từ ngày 26-28/6.

Hầu như toàn bộ các địa phương của Pháp đều sẽ bị ảnh hưởng, trừ một phần nhỏ khu vực phía Tây Bắc tiếp giáp biển Đại Tây Dương.

Đây là đợt nắng nóng được xem là bất thường. Bởi lẽ thông thường, các ngày nắng nóng kỷ lục của Pháp trước đây đều rơi vào tháng 7 hoặc tháng 8. Sự bất thường này càng trở nên đáng lo ngại hơn do tháng 6 là tháng có ngày dài nhất trong năm tại Pháp nên nhiệt độ cao được dự báo sẽ duy trì kể cả khi tắt nắng.

Để đối phó với đợt nắng nóng này, chính quyền Pháp đã nâng mức báo động lên mức 3/4, đi kèm đó là hàng loạt biện pháp y tế dự phòng.

Tại thủ đô Paris, chính quyền thành phố còn thực hiện nhiều biện pháp khác như lắp đặt quạt điện và quạt hơi nước tại các trường học và nhà trẻ, mở thêm các trung tâm tiếp nhận người vô gia cư, tăng cường các máy phun hơi nước và đài phun nước trên phố, mở cửa công viên vào ban đêm.

