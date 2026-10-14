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Pháp bắt giữ tàu dầu nghi thuộc “hạm đội bóng tối”, Nga phản ứng gay gắt

Thứ Tư, 10:04, 14/10/2026
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VOV.VN - Nga cáo buộc Pháp vi phạm luật pháp quốc tế khi bắt giữ tàu dầu DF Peak bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Moscow. Paris khẳng định hoạt động này tuân thủ luật hàng hải quốc tế.

Quân đội Pháp vừa bắt giữ tàu chở dầu DF Peak, bị nghi thuộc “hạm đội bóng tối” của Nga, trong một chiến dịch trên Ấn Độ Dương. Moscow ngay lập tức lên án động thái này, coi đây là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.

Hình ảnh được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố ngày 12/10 cho thấy lực lượng quân đội nước này sử dụng trực thăng tiếp cận và đổ bộ lên tàu DF Peak tại khu vực cách đảo Réunion khoảng 830 km về phía Nam.

 

Theo ông Macron, con tàu bị nghi sử dụng đăng ký treo cờ không hợp lệ và tham gia hoạt động vận chuyển nhiên liệu trái phép. Nhà lãnh đạo Pháp khẳng định chiến dịch được tiến hành phù hợp với luật hàng hải quốc tế, đồng thời nhấn mạnh Paris quyết tâm ngăn chặn hoạt động của “hạm đội bóng tối” trên phạm vi toàn cầu.

Đại sứ quán Nga tại Pháp ngày 13/10 đã lên án vụ bắt giữ là hành vi “cướp biển”, vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Phía Nga cũng cho biết chưa nhận được thông báo chính thức từ Pháp và đang xác minh liệu có công dân Nga trong thủy thủ đoàn hay không.

DF Peak, trước đây mang tên Kaliningrad và treo cờ Benin, từng bị Mỹ, Anh và Liên minh châu Âu áp đặt trừng phạt năm 2024. Dữ liệu của LSEG cho thấy DF Peak đang chở hàng, vị trí xuất hiện gần nhất là ở ngoài khơi Madagascar vào ngày 12/10. Cảng trước đó tàu ghé qua được ghi nhận là Guanta, Venezuela.

Đây là ít nhất tàu dầu thứ năm được cho là có liên quan tới Nga bị Pháp bắt giữ kể từ năm 2024.

Thuật ngữ “hạm đội bóng tối” thường được Mỹ và các nước châu Âu dùng để chỉ mạng lưới tàu dầu bị cáo buộc hỗ trợ Nga lách các lệnh trừng phạt, gồm khoảng 1.500 tàu chở dầu cũ hoặc có thông tin sở hữu mơ hồ.

Hoàng Phạm/VOV.VN
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