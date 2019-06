Pháp cắt giảm 27 tỷ euro tiền thuế cho tầng lớp trung lưu

Đáng chú ý nhất trong số các chính sách sẽ được thực hiện là việc Thủ tướng Pháp cụ thể hoá lộ trình cắt giảm thuế thu nhập cho tầng lớp trung lưu Pháp, giúp các hộ gia đình Pháp giảm được tới 27 tỷ euro thuế thu nhập từ nay cho đến năm 2022, tức cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Emmanuel Macron.

Cụ thể, với chính sách mới, khoảng 12 triệu hộ gia đình trong khung thu nhập đầu tiên sẽ tiết kiệm được trung bình 350 euro/năm và 5 triệu hộ gia đình trong khung thu nhập thứ hai sẽ giảm được trung bình 180 euro/năm. Ngoài ra, khoảng 80% dân số Pháp sẽ được cắt bỏ hoàn toàn thuế cư trú tại nơi ở chính. 20% còn lại, là những người có tài sản lớn nhất, sẽ được cắt bỏ dần khoản thuế này trong vòng 3 năm.

Thủ tướng Pháp - Édouard Philippe. (Ảnh: AP)

Bài phát biểu trước Quốc hội Pháp chiều 12/6 được xem là mở ra chương hành động thứ hai của chính quyền Pháp dưới thời Tổng thống Emmanuel Macron, sau hơn 2 năm ông Macron lên cầm quyền với rất nhiều biến động to lớn về chính trị-xã hội mà tiêu biểu là cuộc biểu tình bạo động của phong trào Áo vàng.

Các chính sách mới do chính phủ Pháp đưa ra cũng được xem là để cụ thể hoá cam kết của Tổng thống Pháp Macron hồi cuối tháng 4/2019 sau khi nước Pháp tiến hành cuộc tranh luận quốc gia kéo dài 3 tháng về tất cả các chủ đề khiến dân chúng Pháp bức xúc, như thuế quá cao, an sinh xã hội bị cắt giảm, thất nghiệp tràn lan và bất ổn an ninh kéo dài.

Vì thế, bên cạnh việc giảm thuế, Thủ tướng Pháp Édouard Philippe cũng công bố một loạt chính sách mới như khuyến khích về hưu ở tuổi 62, ra luật cho phép thụ tinh nhân tạo (PMA) với tất cả các đối tượng, kể cả mẹ đơn thân và các cặp đồng tình, mở thêm nhiều nhà trẻ ở các vùng khó khăn, cải cách bảo hiểm thất nghiệp.

Ngoài ra, một chủ đề khác được chính phủ Pháp đặc biệt chú trọng trong thời gian tới là vấn đề môi trường, cụ thể là việc chống ô nhiễm rác thải nhựa và phát triển năng lượng xanh. Pháp dự định sẽ công bố chính sách tổng thể về môi trường mới trong đầu năm 2020.

Trong vấn đề an ninh, chính phủ Pháp dự định tổ chức hàng năm các thảo luận tại Quốc hội về nhập cư và tị nạn, bắt đầu từ tháng 9/2019. Pháp cũng yêu cầu cải tổ các tổ chức tôn giáo, đặc biệt là Hồi giáo, trong đó có việc bắt buộc đào tạo các thầy tế Hồi giáo tại Pháp và siết chặt việc quản lý các nội dung tuyên truyền cực đoan, thù hận tại các cơ sở tôn giáo và trên mạng internet.

Sau khi Thủ tướng Pháp Édouard Philippe công bố các chính sách mới, Quốc hội Pháp đã bỏ phiếu thông qua với kết quả 363 phiếu thuận so với 163 phiếu chống./.