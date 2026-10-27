Pháp công bố kế hoạch cải cách giáo dục nhằm hạ nhiệt biểu tình

Kế hoạch được công bố sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Sébastien Lecornu với đại diện học sinh, sinh viên, tập trung giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, lớp học quá đông và khó khăn trong tiếp cận giáo dục đại học.

Chính phủ Pháp công bố kế hoạch cải cách tuyển sinh, giảm sĩ số lớp học - Ảnh: Reuters

Về tuyển sinh, chính phủ dự kiến thay thế nền tảng Parcoursup vào năm 2028. Trong năm 2027, hệ thống vẫn được duy trì, nhưng các cơ sở đào tạo phải minh bạch hơn về tiêu chí xét tuyển và giải thích việc từ chối hồ sơ. Đồng thời, 15.000 chỗ học sau tú tài sẽ được bổ sung trong giai đoạn 2027–2028, chủ yếu thuộc các ngành kỹ thuật, công nghệ và sức khỏe.

Ở bậc trung học phổ thông, sĩ số lớp 10 thuộc hệ phổ thông và công nghệ sẽ được giới hạn ở mức 28 học sinh. Biện pháp áp dụng từ năm học 2027 tại một nửa số trường có điều kiện khó khăn nhất, rồi mở rộng từ năm 2028. Chính phủ cũng cam kết hủy kế hoạch cắt giảm biên chế giáo viên trung học và bổ sung 500 vị trí trong dự thảo ngân sách năm 2027.

Về cơ sở vật chất, kế hoạch gồm gói tín dụng ưu đãi 4 tỷ euro để cải tạo trường học và 1 tỷ euro đầu tư cho các khuôn viên đại học. Các hỗ trợ khác gồm bảo đảm thời gian nghỉ trưa ít nhất một giờ, tăng nhân sự tâm lý, y tế học đường và điều chỉnh học bổng sinh viên theo lạm phát từ năm học 2027.

Một số tổ chức học sinh ghi nhận đây là bước tiến nhưng vẫn kêu gọi tiếp tục biểu tình nhằm duy trì sức ép. Các tổ chức sinh viên cho rằng số chỗ học bổ sung còn thấp và lộ trình cải cách kéo dài, trong khi công đoàn giáo viên yêu cầu làm rõ nguồn tài chính cùng điều kiện thực hiện.