Pháp đối mặt nguy cơ bạo động ở vùng ngoại ô khi phong toả kéo dài

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner ngày 22/4 tuyên bố cảnh sát Pháp quyết tâm đảm bảo các lệnh phong toả trên toàn nước Pháp tiếp tục được duy trì, bất chấp các vụ bạo động nhỏ đang gia tăng tại các ngoại ô, đặc biệt tại khu vực thủ đô Paris.

Cảnh sát Pháp tuần tra ở khu ngoại ô. Ảnh: Le Parisien

Ngòi nổ của sự việc diễn ra đêm thứ Bảy tuần trước, tại thành phố Villeneuve-la-Garenne, thuộc tỉnh Haut-de Seine, ngoại ô phía Bắc thủ đô Paris sau khi một người đi mô-tô va chạm với một xe cảnh sát trên đường.

Nhiều nhân chứng có mặt tại hiện trường cho rằng cảnh sát Pháp đã cố tình mở cánh cửa xe để xô ngã người lái mô-tô, khiến người này bị thương. Đụng độ nhỏ sau đó đã diễn ra khi nhiều thanh niên địa phương lấy cớ để đập phá.

Làn sóng này nhanh chóng lan nhanh ra nhiều khu ngoại ô trên khắp nước Pháp, đặc biệt quanh thủ đô Paris, khi trong 4 đêm qua, nhiều người ra đường để đập phá, đốt cháy xe ô tô và các trạm dừng xe bus, với lí do phản đối cảnh sát.

Tình hình này diễn ra trong bối cảnh nước Pháp đã thực hiện việc phong toả hơn 1 tháng để ngăn chặn đại dịch Covid-19 và nhiều chuyên gia đã lên tiếng cảnh báo là nếu tình trạng này kéo dài, các vụ bạo động sẽ nổ ra tại các khu ngoại ô nghèo của các thành phố lớn.

Đây là các khu vực phức tạp về an ninh tại nước Pháp và đã từng là nơi bùng phát đợt bạo động ngoại ô lớn năm 2005, cũng như nhiều căng thẳng xã hội khác. Đặc biệt, đại dịch Covid-19 khiến các khu vực này bị tác động nặng nề hơn nhiều so với các nơi khác do người dân không có điều kiện tài chính, nhà ở và việc làm để thực thi các biện pháp giãn cách xã hội.

Tại khu vực thủ đô Paris, tỉnh nghèo nhất nước Pháp là Seine Saint-Denis bao quanh Paris cũng là nơi có số nạn nhân Covid-19 cao nhất nước Pháp. Công đoàn cảnh sát lớn nhất nước Pháp là Unité SGP Police hôm 22/0 cảnh báo là nước Pháp có thể đối mặt với việc bùng nổ bạo động trong những ngày tới, nếu không nhanh chóng có giải pháp.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, Christophe Castaner khẳng định, cảnh sát Pháp quyết tâm duy trì việc kiểm tra để buộc người dân phải tôn trọng các lệnh phong toả.