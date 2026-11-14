Pháp, Đức đàm phán tìm ứng viên cho ghế Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu

Theo truyền thông Đức, kịch bản đang được Paris và Berlin cân nhắc là một thỏa thuận trao đổi quyền lực: Pháp sẽ ủng hộ ông Pablo Hernández de Cos trở thành tân Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu. Đổi lại, Đức nắm giữ vị trí Nhà kinh tế trưởng, còn Pháp phụ trách mảng hoạt động thị trường trong Ban Điều hành. Đây đều là những vị trí đầu não cần kiện toàn trong những tháng tới.

Cuộc đua vào chức Chủ tịch ECB hiện có hai ứng viên chính thức. Ảnh: Reuters

Trở ngại hiện nay là Đức chưa thống nhất được ứng viên trong nội bộ liên minh cầm quyền. Phát biểu tại Dublin ngày 13/11, Thủ tướng Đức Friedrich Merz thừa nhận Đức cần thêm thời gian tham vấn nội bộ trước khi chính thức chốt phương án đề cử.

Được biết, cuộc đua vào chức Chủ tịch ECB hiện có hai ứng viên chính thức. Ngoài ông Pablo Hernández de Cos, Tổng Giám đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế, còn có ông Klaas Knot, nguyên Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hà Lan. Người được lựa chọn sẽ kế nhiệm bà Christine Lagarde, dự kiến rời nhiệm sở ngày 7/2/2027.

Các nước đặt mục tiêu hoàn tất quy trình bổ nhiệm trước cuối năm nay. Dù cái bắt tay giữa hai đầu tàu Pháp - Đức mang tính chất mở đường, song quyết định cuối cùng vẫn thuộc về lãnh đạo toàn bộ các nước thành viên theo quy trình của Liên minh châu Âu.