Pháp, Đức thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Pháp - Đức tập trung thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng song phương và củng cố năng lực phòng thủ của châu Âu.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước đang được điều chỉnh lại sau khi Dự án máy bay chiến đấu thế hệ mới (FCAS) không tiếp tục được triển khai theo kế hoạch ban đầu.

Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp đã tập trung thảo luận các định hướng hợp tác trong các lĩnh vực như răn đe hạt nhân, phòng thủ tên lửa, năng lực tấn công tầm xa, không gian và phát triển các chương trình quốc phòng chung. Ảnh: Reuters

Tại cuộc họp, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tập trung thảo luận các định hướng hợp tác trong các lĩnh vực như răn đe hạt nhân, phòng thủ tên lửa, năng lực tấn công tầm xa, không gian và phát triển các chương trình quốc phòng chung. Hai bên cũng cam kết thúc đẩy các cơ chế quản trị mới đối với các dự án hợp tác quân sự, đồng thời tiếp tục triển khai một số cấu phần của chương trình máy bay chiến đấu thế hệ mới, trong đó có hệ thống Combat cloud – nền tảng kết nối và chia sẻ dữ liệu tác chiến giữa các lực lượng.

Đây là cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Pháp - Đức kể từ khi Thủ tướng Friedrich Merz nhậm chức. Sự kiện này một lần nữa khẳng định quyết tâm của Paris và Berlin trong việc thắt chặt hợp tác quốc phòng, đồng thời thúc đẩy năng lực tự chủ chiến lược của Liên minh châu Âu trước bối cảnh an ninh ngày càng phức tạp.