English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Pháp, Đức thúc đẩy hợp tác quốc phòng

Thứ Bảy, 17:02, 18/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 17/7, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đồng chủ trì cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Pháp - Đức (CFADS) tại căn cứ không quân Nörvenich, phía Tây nước Đức.

Cuộc họp của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Pháp - Đức tập trung thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng song phương và củng cố năng lực phòng thủ của châu Âu. 

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai nước đang được điều chỉnh lại sau khi Dự án máy bay chiến đấu thế hệ mới (FCAS) không tiếp tục được triển khai theo kế hoạch ban đầu.

phap, Duc thuc day hop tac quoc phong hinh anh 1
Thủ tướng Đức và Tổng thống Pháp đã tập trung thảo luận các định hướng hợp tác trong các lĩnh vực như răn đe hạt nhân, phòng thủ tên lửa, năng lực tấn công tầm xa, không gian và phát triển các chương trình quốc phòng chung. Ảnh: Reuters

Tại cuộc họp, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tập trung thảo luận các định hướng hợp tác trong các lĩnh vực như răn đe hạt nhân, phòng thủ tên lửa, năng lực tấn công tầm xa, không gian và phát triển các chương trình quốc phòng chung. Hai bên cũng cam kết thúc đẩy các cơ chế quản trị mới đối với các dự án hợp tác quân sự, đồng thời tiếp tục triển khai một số cấu phần của chương trình máy bay chiến đấu thế hệ mới, trong đó có hệ thống Combat cloud – nền tảng kết nối và chia sẻ dữ liệu tác chiến giữa các lực lượng.

Đây là cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Pháp - Đức kể từ khi Thủ tướng Friedrich Merz nhậm chức. Sự kiện này một lần nữa khẳng định quyết tâm của Paris và Berlin trong việc thắt chặt hợp tác quốc phòng, đồng thời thúc đẩy năng lực tự chủ chiến lược của Liên minh châu Âu trước bối cảnh an ninh ngày càng phức tạp.

ten lua dau dan hat nhan (minh hoa) -NTI.jpg

Pháp, Đức lập “nhóm chỉ đạo hạt nhân”

VOV.VN - Pháp và Đức ngày 2/3 tuyên bố thành lập một “nhóm chỉ đạo hạt nhân” cấp cao, đánh dấu bước đi mới trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước, sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron công bố kế hoạch tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của Paris.

Anh Tuyển/VOV-Paris
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Đức và Pháp từ bỏ dự án máy bay chiến đấu thế hệ mới trị giá 100 tỷ euro
Đức và Pháp từ bỏ dự án máy bay chiến đấu thế hệ mới trị giá 100 tỷ euro

VOV.VN - Lãnh đạo Đức và Pháp đã nhất trí chấm dứt kế hoạch phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới, vốn được xem là dự án quốc phòng tham vọng nhất của châu Âu, trong bối cảnh châu Âu đang chịu sức ép phải tăng cường năng lực quân sự trước các thách thức an ninh ngày càng gia tăng.

Đức và Pháp từ bỏ dự án máy bay chiến đấu thế hệ mới trị giá 100 tỷ euro

Đức và Pháp từ bỏ dự án máy bay chiến đấu thế hệ mới trị giá 100 tỷ euro

VOV.VN - Lãnh đạo Đức và Pháp đã nhất trí chấm dứt kế hoạch phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới, vốn được xem là dự án quốc phòng tham vọng nhất của châu Âu, trong bối cảnh châu Âu đang chịu sức ép phải tăng cường năng lực quân sự trước các thách thức an ninh ngày càng gia tăng.

Anh, Pháp, Đức họp bàn "Bảo hộ An ninh" cho Ukraine sau bế tắc ngoại giao
Anh, Pháp, Đức họp bàn "Bảo hộ An ninh" cho Ukraine sau bế tắc ngoại giao

VOV.VN - Ngày 7/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ chủ trì một cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp đặc biệt quan trọng tại Số 10 phố Downing ở thủ đô London.

Anh, Pháp, Đức họp bàn "Bảo hộ An ninh" cho Ukraine sau bế tắc ngoại giao

Anh, Pháp, Đức họp bàn "Bảo hộ An ninh" cho Ukraine sau bế tắc ngoại giao

VOV.VN - Ngày 7/6, Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ chủ trì một cuộc gặp thượng đỉnh trực tiếp đặc biệt quan trọng tại Số 10 phố Downing ở thủ đô London.

Anh, Pháp, Đức và Italy kêu gọi Israel chấm dứt mở rộng khu định cư tại Bờ Tây
Anh, Pháp, Đức và Italy kêu gọi Israel chấm dứt mở rộng khu định cư tại Bờ Tây

VOV.VN - Bốn quốc gia châu Âu là Anh, Pháp, Đức và Italy hôm qua (22/5) đã kêu gọi Israel ngừng mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây, cũng như đảm bảo trách nhiệm giải trình về các vụ bạo lực đối với người Palestine tại vùng lãnh thổ này.

Anh, Pháp, Đức và Italy kêu gọi Israel chấm dứt mở rộng khu định cư tại Bờ Tây

Anh, Pháp, Đức và Italy kêu gọi Israel chấm dứt mở rộng khu định cư tại Bờ Tây

VOV.VN - Bốn quốc gia châu Âu là Anh, Pháp, Đức và Italy hôm qua (22/5) đã kêu gọi Israel ngừng mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây, cũng như đảm bảo trách nhiệm giải trình về các vụ bạo lực đối với người Palestine tại vùng lãnh thổ này.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ