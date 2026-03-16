Pháp kêu gọi Iran ngừng tấn công, mở lại tuyến hàng hải eo biển Hormuz

Trong một thông điệp đăng trên nền tảng X, ông Macron cho biết ông đã nhấn mạnh với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian rằng Paris đang hành động trong khuôn khổ phòng thủ nghiêm ngặt nhằm bảo vệ lợi ích của mình, cũng như các đối tác trong khu vực và quyền tự do hàng hải.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại cuộc họp hội đồng quốc phòng ở Điện Élysée sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, tại Paris, Pháp, ngày 28/2/2026. Ảnh: Reuters

Theo ông Macron, việc nước Pháp trở thành mục tiêu của các hành động thù địch là điều “không thể chấp nhận được”.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng toàn cầu, khẳng định quyền tự do hàng hải tại khu vực này cần được khôi phục trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, ông Macron cho rằng việc thiết lập ổn định lâu dài ở Trung Đông đòi hỏi một khuôn khổ chính trị và an ninh mới, đủ khả năng giải quyết các mối quan ngại của cộng đồng quốc tế liên quan tới vấn đề hạt nhân, chương trình tên lửa đạn đạo cũng như các hoạt động khác trong khu vực của Iran.

Theo Tổng thống Pháp, chỉ một cơ chế an ninh và chính trị mới, mang tính toàn diện, mới có thể bảo đảm hòa bình và ổn định cho toàn khu vực. Ông cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai đều phải bảo đảm Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo đánh giá của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), chưa có dấu hiệu cho thấy Iran đã chế tạo bom hạt nhân, dù chương trình hạt nhân của nước này vẫn là chủ đề gây tranh cãi lớn trên trường quốc tế. Tehran nhiều lần khẳng định các hoạt động hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích hòa bình, như sản xuất năng lượng và nghiên cứu khoa học, đồng thời nhấn mạnh vũ khí hạt nhân không nằm trong học thuyết quân sự của nước này.

Tuy vậy, cộng đồng quốc tế vẫn bày tỏ lo ngại về năng lực hạt nhân Iran đã đạt được trong thời gian gần đây. Các báo cáo của IAEA cho thấy Iran đã tích trữ một lượng đáng kể urani làm giàu ở mức cao, tiến gần tới ngưỡng cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân nếu tiếp tục tinh chế thêm.