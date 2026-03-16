中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Pháp kêu gọi Iran ngừng tấn công, mở lại tuyến hàng hải eo biển Hormuz

Thứ Hai, 09:46, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 15/3 cho biết ông đã kêu gọi Iran lập tức chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia Trung Đông, dù được tiến hành trực tiếp hay thông qua các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực.

Trong một thông điệp đăng trên nền tảng X, ông Macron cho biết ông đã nhấn mạnh với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian rằng Paris đang hành động trong khuôn khổ phòng thủ nghiêm ngặt nhằm bảo vệ lợi ích của mình, cũng như các đối tác trong khu vực và quyền tự do hàng hải.

"Tôi đã nhắc nhở ông ấy rằng Pháp đang hành động trong khuôn khổ phòng thủ nghiêm ngặt nhằm bảo vệ lợi ích của mình, các đối tác khu vực và tự do hàng hải", ông Macron cho biết trong bài đăng trên X.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu tại cuộc họp hội đồng quốc phòng ở Điện Élysée sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, tại Paris, Pháp, ngày 28/2/2026. Ảnh: Reuters

Theo ông Macron, việc nước Pháp trở thành mục tiêu của các hành động thù địch là điều “không thể chấp nhận được”.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của eo biển Hormuz - tuyến vận tải năng lượng toàn cầu, khẳng định quyền tự do hàng hải tại khu vực này cần được khôi phục trong thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó, ông Macron cho rằng việc thiết lập ổn định lâu dài ở Trung Đông đòi hỏi một khuôn khổ chính trị và an ninh mới, đủ khả năng giải quyết các mối quan ngại của cộng đồng quốc tế liên quan tới vấn đề hạt nhân, chương trình tên lửa đạn đạo cũng như các hoạt động khác trong khu vực của Iran.

Theo Tổng thống Pháp, chỉ một cơ chế an ninh và chính trị mới, mang tính toàn diện, mới có thể bảo đảm hòa bình và ổn định cho toàn khu vực. Ông cũng nhấn mạnh rằng bất kỳ thỏa thuận nào trong tương lai đều phải bảo đảm Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Theo đánh giá của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), chưa có dấu hiệu cho thấy Iran đã chế tạo bom hạt nhân, dù chương trình hạt nhân của nước này vẫn là chủ đề gây tranh cãi lớn trên trường quốc tế. Tehran nhiều lần khẳng định các hoạt động hạt nhân của mình chỉ phục vụ mục đích hòa bình, như sản xuất năng lượng và nghiên cứu khoa học, đồng thời nhấn mạnh vũ khí hạt nhân không nằm trong học thuyết quân sự của nước này.

Tuy vậy, cộng đồng quốc tế vẫn bày tỏ lo ngại về năng lực hạt nhân Iran đã đạt được trong thời gian gần đây. Các báo cáo của IAEA cho thấy Iran đã tích trữ một lượng đáng kể urani làm giàu ở mức cao, tiến gần tới ngưỡng cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân nếu tiếp tục tinh chế thêm.

Diệp Thảo/VOV.VN (biên dịch)
Theo Reuters
Tag: Pháp Iran Trung Đông eo biển Hormuz tự do hàng hải Hormuz căng thẳng Trung Đông Pháp Iran lực lượng ủy nhiệm Iran chương trình hạt nhân Iran tên lửa đạn đạo Iran an ninh Trung Đông khủng hoảng Hormuz
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ngoại trưởng Iran: Tehran chưa từng đề nghị ngừng bắn hay đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran chưa từng đề nghị ngừng bắn hay tìm kiếm đàm phán với Washington trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Mỹ và Israel, bất chấp tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Iran dường như sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận.

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định Tehran chưa từng đề nghị ngừng bắn hay tìm kiếm đàm phán với Washington trong bối cảnh xung đột đang diễn ra với Mỹ và Israel, bất chấp tuyên bố trước đó của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Iran dường như sẵn sàng chấp nhận một thỏa thuận.

Chiến sự Trung Đông: Iran đẩy mạnh tấn công; Israel bác tin Thủ tướng thiệt mạng

VOV.VN - Ngày 15/3, Iran đã đẩy mạnh các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào Israel cùng các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ. Trong khi đó Israel khẳng định đã lên kế hoạch tác chiến tại Iran trong nhiều tuần nữa, đồng thời công bố bằng chứng bác bỏ tin đồn về việc Thủ tướng Netanyahu đã thiệt mạng.

VOV.VN - Ngày 15/3, Iran đã đẩy mạnh các cuộc tấn công đáp trả nhằm vào Israel cùng các quốc gia Vùng Vịnh có đặt căn cứ Mỹ. Trong khi đó Israel khẳng định đã lên kế hoạch tác chiến tại Iran trong nhiều tuần nữa, đồng thời công bố bằng chứng bác bỏ tin đồn về việc Thủ tướng Netanyahu đã thiệt mạng.

Mỹ rơi vào thế nguy hiểm mới sau khi tung đòn “tất tay” vào ban lãnh đạo Iran

VOV.VN - Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump mở cuộc chiến nóng chống Iran dường như đã đi chệch hướng ngay sau khi ông khai chiến chỉ vài tiếng đồng hồ. Hiện chính quyền Mỹ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đối mặt nguy cơ sa lầy và những điều nguy hiểm khác.

VOV.VN - Kế hoạch của Tổng thống Donald Trump mở cuộc chiến nóng chống Iran dường như đã đi chệch hướng ngay sau khi ông khai chiến chỉ vài tiếng đồng hồ. Hiện chính quyền Mỹ đang rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, đối mặt nguy cơ sa lầy và những điều nguy hiểm khác.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ