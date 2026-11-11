Pháp muốn ngăn chặn “khoảng trống an ninh” tại Lebanon

Ngoại trưởng Pháp nhấn mạnh Paris tích cực thúc đẩy một cấu trúc an ninh mới dựa trên Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhằm bảo đảm Israel rút quân, giải giáp lực lượng Hezbollah và khôi phục quyền lực tối cao của Nhà nước Lebanon. Ông Barrot cho rằng tiến trình này có thể đã sớm hoàn tất nếu không bị gián đoạn bởi các kỳ bầu cử tại Mỹ và Israel.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot nhấn mạnh Paris ủng hộ các nỗ lực nhằm mở lại eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Về tình hình Trung Đông, Pháp cảnh báo nguy cơ bùng phát không kích và leo thang căng thẳng với Iran vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ. Paris ủng hộ các nỗ lực nhằm mở lại eo biển Hormuz, đồng thời cho biết nhóm bốn nước châu Âu gồm Anh, Đức, Italy và Pháp sẽ họp với nhóm R4 gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Saudi Arabia và Ai Cập vào đầu tháng 12 tới để tiếp tục đàm phán chính trị.

Cũng liên quan đến Tehran, Ngoại trưởng Pháp chính thức cáo buộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đứng sau các cuộc tấn công mạng đặc biệt nghiêm trọng nhắm vào chuỗi siêu thị tại Pháp. Paris đã yêu cầu Liên minh châu Âu ban hành lệnh trừng phạt, cấm nhập cảnh và đóng băng tài sản đối với các bên chịu trách nhiệm, trong khi phía Iran hiện chưa đưa ra bình luận.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot khẳng định: “Chúng tôi không tự giới hạn bất kỳ điều gì. Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp, bao gồm cả những biện pháp không công khai, miễn là tương xứng và cần thiết để răn đe mọi cuộc tấn công mới và trừng phạt các thủ phạm của hành động gây hấn không thể chấp nhận này. Chúng tôi sẽ không dừng lại ở việc triệu tập đại sứ hay các lệnh trừng phạt của châu Âu”.

Lần đầu tiên tại một hội nghị G7, các bộ trưởng ngoại giao đã dành riêng một phiên họp để thảo luận về trí tuệ nhân tạo sau hàng loạt sự cố mất kiểm soát mô hình tiên tiến xảy ra trong mùa hè. Pháp coi sáng kiến “Lời kêu gọi Paris vì an toàn AI” vừa được Tổng thống Emmanuel Macron phát động là viên gạch đầu tiên nhằm xây dựng một cơ chế quản trị rủi ro quốc tế, tương tự như các quy ước đối với vũ khí hóa học và hạt nhân.

Ngoài ra, tuyên bố chung của G7 cũng củng cố các điều khoản liên quan đến Ukraine, quyền tự do hàng hải ở Biển Đen và các mối đe dọa an ninh hỗn hợp. Đáng chú ý, ông Barrot đã công khai chỉ trích chính trị gia cánh tả Jean-Luc Mélenchon về lập trường liên quan đến vùng Donbass, cho rằng các phát ngôn này vi phạm luật pháp quốc tế ngay trước thềm chiến dịch tranh cử tổng thống Pháp 2027.