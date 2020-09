Pháp sắp xét xử vụ khủng bố Charlie Hebdo năm 2015

Trong tuần này, nước Pháp sẽ xét xử các vụ khủng bố đẫm máu xảy ra vào tháng 1/2015, trong đó đặc biệt là vụ khủng bố nhằm vào tòa soạn báo Charlie Hebdo tại thủ đô Paris. Ngày 31/8, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp đã công bố nhiều con số về tình hình tội phạm khủng bố tại nước này.



Nhân sự kiện diễn ra phiên tòa xét xử các vụ khủng bố đẫm máu hồi tháng 01/2015, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, ông Gérald Darmanin, đã tới thăm Tổng cục An ninh Nội địa, đơn vị cảnh sát phụ trách các lĩnh vực tình báo nội địa và cảnh sát tư pháp thuộc Bộ Nội vụ Pháp. Tại đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp đã công bố những con số đáng báo động, cho thấy chủ nghĩa khủng bố vẫn luôn rình rập nước Pháp.

Một nhà tù nơi giam giữ các phần tử cực đoan ở ngoại ô Paris. (Ảnh: Le Monde)

“Đầu tiên cần phải biểu dương những nam nữ nhân viên của các cơ quan an ninh và tình báo, đã làm tất cả để bảo vệ người dân Pháp và đảm bảo an toàn cho họ. Công việc hàng ngày, tỉ mỉ, không ngừng nghỉ và thường trong bóng tối của họ, cho phép chúng ta có những phương tiện và công cụ pháp lý cần thiết để đấu tranh chống mối đe dọa khủng bố thường trực trên nước Pháp. Một con số để minh chứng cho tình trạng này, từ năm 2013, 61 âm mưu khủng bố đã bị triệt phá, trong đó có 32 âm mưu từ năm 2017 tới nay”- Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Gérald Darmanin cho biết.



Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp cũng nhấn mạnh, một âm mưu khủng bố quy mô lớn đã được triệt phá vào đầu năm 2020 này. Tính đến ngày 31/8/2020, hơn 8 nghìn 100 phần tử đã bị cảnh sát Pháp đưa vào danh sách theo dõi, đề phòng tình trạng cực đoan hóa, có nguy cơ khủng bố.



Nước Pháp hiện đang giam giữ 505 phần tử được coi là khủng bố Hồi giáo và 702 phần tử được cho là đã bị cực đoan hóa. Theo người đứng đầu lực lượng an ninh Pháp, nguy cơ khủng bố có nguồn gốc từ hồi giáo dòng săn-ni (sunni), vẫn là mối đe dọa chính đối với nước Pháp.



Từ ngày 7-9/1/2015, tại thủ đô Paris và khu vực ngoại ô, đã xảy ra liên tiếp các vụ khủng bố, khiến nhiều người thiệt mạng. Ngày 07/01/2015, hai kẻ khủng bố hồi giáo cực đoan đã tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo, một tờ báo chuyên đăng tải các bài viết và hình ảnh châm biếm, nằm tại quận 11 thủ đô Paris. Vụ việc khiến 11 người thiệt mạng.



Ngày 08/01/2015, một phần tử khủng bố, có liên hệ với 2 kẻ khủng bố đã tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo, đã giết hại một nữ cảnh sát tại thành phố Montrouge, nằm ở ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris, trước khi giết hại 4 người khác tại một siêu thị vào ngày hôm sau, 09/1/2015. Các vụ tấn công này đã gây nên những làn sóng phản đối dữ dội tình trạng khủng bố Hồi giáo cực đoan, đặc biệt là tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) - tổ chức khủng bố khét tiếng hàng đầu thế giới vào thời điểm đó./.