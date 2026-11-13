Pháp thành lập trung tâm quốc tế về trí tuệ nhân tạo trong quốc phòng

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Pháp, thay vì trực tiếp phát triển các sản phẩm công nghệ, Trung tâm quốc tế về trí tuệ nhân tạo sẽ đóng vai trò là đầu mối kết nối, tập trung vào ba trụ cột: chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo chuyên gia và xây dựng chuẩn mực đánh giá độ tin cậy của các hệ thống AI. Bên cạnh đó, trung tâm cũng hỗ trợ các lực lượng đồng minh tăng cường khả năng hiệp đồng tác chiến bằng công nghệ này.

Theo phía Pháp, việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào môi trường quân sự còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Reuters

Theo phía Pháp, việc đưa AI vào môi trường quân sự còn gặp nhiều khó khăn. Các hệ thống phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật, chủ quyền dữ liệu và khả năng hoạt động khi không có kết nối Internet. Việc chia sẻ giải pháp và kinh nghiệm giữa các nước được kỳ vọng sẽ giúp khắc phục những trở ngại này.

Về cơ cấu tổ chức, trung tâm dự kiến có ít nhất 34 nhân sự, bao gồm cả quân nhân và chuyên gia dân sự, trong đó Pháp đảm nhiệm một nửa. Để chuẩn bị cho quá trình vận hành, đại diện hơn 20 quốc gia sẽ nhóm họp tại Rennes vào hai ngày 19 và 20/11 tới nhằm bàn thảo cơ chế quản trị và chương trình hành động, trước khi chốt danh sách thành viên cũng như cam kết đóng góp.

Sáng kiến của Pháp được đưa ra trong bối cảnh các nước châu Âu tăng cường năng lực công nghệ quốc phòng và tìm cách giảm phụ thuộc vào Mỹ. AI ngày càng được sử dụng để phân tích dữ liệu từ vệ tinh, máy bay không người lái và các cảm biến, hỗ trợ quân đội đánh giá tình hình và ra quyết định nhanh hơn.