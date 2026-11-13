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Pháp thành lập trung tâm quốc tế về trí tuệ nhân tạo trong quốc phòng

Thứ Sáu, 08:48, 13/11/2026
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VOV.VN - Ngày 12/11, Bộ Quốc phòng Pháp công bố kế hoạch thành lập Trung tâm quốc tế về trí tuệ nhân tạo trong quốc phòng tại thành phố Rennes, miền Tây Bắc nước này. Dự kiến đi vào hoạt động từ mùa hè năm 2027, trung tâm sẽ là nơi giúp quân đội các nước đối tác đẩy nhanh quá trình ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

 

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Pháp, thay vì trực tiếp phát triển các sản phẩm công nghệ, Trung tâm quốc tế về trí tuệ nhân tạo sẽ đóng vai trò là đầu mối kết nối, tập trung vào ba trụ cột: chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo chuyên gia và xây dựng chuẩn mực đánh giá độ tin cậy của các hệ thống AI. Bên cạnh đó, trung tâm cũng hỗ trợ các lực lượng đồng minh tăng cường khả năng hiệp đồng tác chiến bằng công nghệ này.

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Theo phía Pháp, việc đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào môi trường quân sự còn gặp nhiều khó khăn. Ảnh: Reuters

Theo phía Pháp, việc đưa AI vào môi trường quân sự còn gặp nhiều khó khăn. Các hệ thống phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về bảo mật, chủ quyền dữ liệu và khả năng hoạt động khi không có kết nối Internet. Việc chia sẻ giải pháp và kinh nghiệm giữa các nước được kỳ vọng sẽ giúp khắc phục những trở ngại này.

Về cơ cấu tổ chức, trung tâm dự kiến có ít nhất 34 nhân sự, bao gồm cả quân nhân và chuyên gia dân sự, trong đó Pháp đảm nhiệm một nửa. Để chuẩn bị cho quá trình vận hành, đại diện hơn 20 quốc gia sẽ nhóm họp tại Rennes vào hai ngày 19 và 20/11 tới nhằm bàn thảo cơ chế quản trị và chương trình hành động, trước khi chốt danh sách thành viên cũng như cam kết đóng góp.

Sáng kiến của Pháp được đưa ra trong bối cảnh các nước châu Âu tăng cường năng lực công nghệ quốc phòng và tìm cách giảm phụ thuộc vào Mỹ. AI ngày càng được sử dụng để phân tích dữ liệu từ vệ tinh, máy bay không người lái và các cảm biến, hỗ trợ quân đội đánh giá tình hình và ra quyết định nhanh hơn.

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Tổng thống Pháp Macron kêu gọi bảo vệ trẻ em trước rủi ro của AI

VOV.VN - Diễn ra trong hai ngày 9 và 10/11, Diễn đàn Hòa bình Paris lần thứ 9 được tổ chức tại Cung điện Chaillot ở thủ đô Paris đã quy tụ hơn 350 nhà lãnh đạo, đại diện các tổ chức quốc tế và chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới với khoảng 80 phiên thảo luận dưới chủ đề bao trùm “Từ chủ quyền đến hợp tác”.

Anh Tuyển/VOV-Paris
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