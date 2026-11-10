Pháp triệu tập đại sứ Iran vì vụ tấn công mạng hệ thống tủ lạnh, cảnh báo đáp trả

Trước đó, các quan chức Pháp hôm 9/11 cho biết rằng Lực lượng Vệ binh cách mạng Iran đứng sau các cuộc tấn công này - vốn đã làm gián đoạn hệ thống tủ lạnh thương mại trên khắp nước Pháp vào tháng 10.

(Ảnh minh họa về hacker tấn công mạng: Reuters)

Bộ Ngoại giao Pháp hôm 10/11 ra tuyên bố cho biết: “Việc triệu tập đại sứ Iran, điều mà Bộ trưởng đã thông báo vào hôm qua, đã diễn ra vào sáng nay”.

Phát biểu trên đài truyền hình France Info, Ngoại trưởng Barrot cho biết Pháp sẽ thúc đẩy các lệnh trừng phạt từ Liên minh châu Âu (EU) để đáp trả hành động mà ông gọi là “một cuộc tấn công với quy mô và mức độ hung hăng chưa từng có tại đất nước chúng ta”.

Ông cho biết có thể sẽ có thêm các hành động khác mà phía Pháp sẽ không công khai.

Ông Barrot khẳng định: “Chúng tôi sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết - bao gồm cả những biện pháp không được tiết lộ công khai - nếu xét thấy chúng tương xứng và cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công mới, cũng như trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm cho hành vi gây hấn không thể chấp nhận được này”.

Ông cho biết học thuyết phòng thủ mạng của Pháp cung cấp cho giới chức trách nhiều phương án xử lý khác nhau.

Các vụ tấn công mạng nhắm vào hàng trăm siêu thị hồi đầu tháng 10 là một trong những sự cố gây gián đoạn nghiêm trọng nhất kể từ khi cuộc xung đột liên quan đến Iran bắt đầu vào tháng 2 - đây là một giai đoạn vốn thường xuyên xuất hiện các vụ việc nghi là hành vi phá hoại kỹ thuật số.

Trước đó, các sự cố tương tự từng xảy ra như vụ tấn công mạng nhắm vào hệ thống giao thông công cộng tại Los Angeles vào tháng 3 và các nhà máy xử lý nước tại Mỹ vào tháng 7.

Khó khăn lớn của ông Trump khi tìm cách giải quyết cuộc chiến Iran VOV.VN - Tổng thống Mỹ Trump không có lựa chọn nào thực sự tốt trong nỗ lực tìm lối thoát khỏi cuộc xung đột Iran vốn đang vấp phải sự phản đối dữ dội từ công chúng. Tuy nhiên, ông vẫn còn một vài phương án để cân nhắc.

Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc đã không phản hồi các yêu cầu bình luận hôm 9/11. Iran thường xuyên phủ nhận việc thực hiện các chiến dịch tấn công mạng độc hại.

Quan hệ giữa Paris và Tehran đã căng thẳng trong nhiều năm do các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran, các hoạt động của nước này trong khu vực, cũng như việc giam giữ một số công dân Pháp.

Mặc dù quan hệ từng cải thiện sau khi các công dân Pháp được trả tự do và Pháp giữ khoảng cách với lập trường cứng rắn của Mỹ đối với Iran, nhưng mối quan hệ này lại xấu đi vào mùa hè vừa qua sau khi Iran bắt giữ và sau đó trục xuất hai nhà ngoại giao Pháp. Đáp lại, Pháp cũng đã trục xuất các nhà ngoại giao Iran.