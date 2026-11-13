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Pháp triệu tập Hội đồng Quốc phòng ứng phó mối đe dọa đánh bom trường học

Thứ Sáu, 10:21, 13/11/2026
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VOV.VN - Trước tình trạng các vụ đe dọa đánh bom giả gia tăng chóng mặt tại Pháp và nhiều nước châu Âu, đặc biệt nhắm vào các cơ sở giáo dục, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 12/11 thông báo sẽ triệu tập một cuộc họp Hội đồng Quốc phòng và An ninh trong vài ngày tới để tìm biện pháp ứng phó.

 

Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Âu tại Dublin (Ireland), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi đây là một "dịch đe dọa đánh bom" và khẳng định chính phủ Pháp đang duy trì cảnh giác cao độ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Pháp nhấn mạnh hiện vẫn còn quá sớm để quy kết trách nhiệm cho các thế lực nước ngoài do chưa có đủ bằng chứng xác thực.

phap trieu tap hoi dong quoc phong ung pho moi de doa danh bom truong hoc hinh anh 1
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi đây là một "dịch đe dọa đánh bom" và khẳng định chính phủ Pháp đang duy trì cảnh giác cao độ - Ảnh: Reuters

Trước đó, trong sáng 12/11, hàng loạt cơ sở giáo dục trên khắp nước Pháp đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi nhận được tin báo đe dọa đánh bom. Tại Marseille, trường trung học Don Bosco phải sơ tán từ khoảng 9 giờ sáng, buộc lực lượng cảnh sát cùng đội rà phá bom mìn và chó nghiệp vụ phải có mặt để kiểm tra an ninh.

Tại Morez (tỉnh Jura), trường trung học Victor-Bérard và trường trung học cơ sở Hyacinthe-Cazeaux cũng phải đóng cửa sau khi nhận được một email đáng ngại, toàn bộ học sinh và nhân viên được thông báo tạm nghỉ trong ngày để phục vụ công tác rà soát. Cùng thời điểm tại Laon (tỉnh Aisne), một Viện Đại học Công nghệ (IUT) cũng phải tiến hành sơ tán vì lý do tương tự.

Theo Bộ Giáo dục Quốc gia Pháp, tính riêng trong sáng thứ Năm, cơ quan này đã ghi nhận 3 vụ đe dọa tại 3 khu vực khác nhau. Tất cả các điểm trường này đều đã được lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, rà soát kỹ lưỡng để loại trừ nguy cơ mất an toàn.

Anh Tuấn/VOV-Paris
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