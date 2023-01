Phe đối lập muốn tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với chính phủ Séc

Mặc dù động thái này được thông báo trước vòng đầu tiên của cuộc bầu cử Tổng thống chỉ vài ngày, trong đó người đứng đầu ANO Andrej Babis đang tranh cử, nhưng bà Schillerova khẳng định kế hoạch không liên quan đến cuộc bầu cử. Tuy nhiên, những người ủng hộ chính phủ vẫn cho rằng, đó rõ ràng là một phần trong chiến dịch bầu cử của ứng viên Babis.

Chủ tịch câu lạc bộ Nghị sĩ ANO Alena Schillerova (trái) khẳng định việc kêu gọi cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm không liên quan đến cuộc bầu cử Tổng thống sắp diễn ra. Ảnh: ceskenoviny.cz

Để triệu tập một cuộc họp bất thường cần phải có chữ ký của 50 Nghị sĩ và điều này không phải là khó đối với Phong trào ANO đang có 72 ghế trong Hạ viện. Dự kiến việc thu thập chữ ký cho bản kiến nghị sẽ được thực hiện trong 2 ngày tới và yêu cầu triệu tập cuộc họp có thể được gửi vào cuối tuần này.

Ngay khi kiến nghị đủ điều kiện và gửi đến Hạ viện, Chủ tịch Hạ viện sẽ phải triệu tập cuộc họp theo quy tắc. Để nội các sụp đổ, cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm phải được đa số Nghị sĩ thông qua, tức là ít nhất là 101. Điều này là rất khó xảy ra khi phe đối lập ANO và SPD chỉ có 92/200 ghế trong Quốc hội.

Trước đó vào tháng 9 năm ngoái, Nội các của Thủ tướng Fiala đã phải đối mặt với cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đầu tiên do ANO kích hoạt với sự hỗ trợ của SPD do vụ việc xung quanh cựu giám đốc tình báo dân sự Petr Mlejenko và tiến trình của chính phủ trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng năng lượng nói riêng. Cuộc bỏ phiếu đã thất bại đối với phe đối lập khi chỉ có 84 phiếu so với 100 phiếu của liên minh chính phủ.

Trong lịch sử Séc kể từ khi độc lập, đã có 17 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ, tuy nhiên mới chỉ có một lần thành công vào năm 2009./.