Phe đối lập New Zealand lo ngại về thỏa thuận tàu ngầm AUKUS

Thỏa thuận trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân giữa Australia với Anh và Mỹ trong khuôn khổ AUKUS được ba nước công bố vào tuần trước. Theo đó, Australia sẽ mua từ 3 đến 5 tàu ngầm lớp Virginia của Mỹ và tự đóng 8 tàu ngầm thế hệ mới lớp SSN AUKUS do Anh thiết kế và sử dụng công nghệ của Mỹ. Australia cho biết, việc trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân là để bảo vệ các tuyến đường thương mại của nước này cũng như sự kết nối của Australia với thế giới.

Ông Garry Brownlee. Nguồn Mark Mitchell.

Tuy nhiên luật pháp của quốc gia láng giềng New Zealand quy định các vùng nước và vùng trời của nước này là khu vực phi hạt nhân vì thế ngay từ khi Australia công bố ý định mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân vào năm 2021, New Zealand đã khẳng định tiếp tục duy trì là quốc gia phi hạt nhân với hàm ý các tàu ngầm hạt nhân của Australia không được đi vào lãnh thổ của nước này.

Hôm nay (23/3), truyền thông Australia dẫn lời người phát ngôn về chính sách đối ngoại của đảng Quốc gia đối lập tại New Zealand Gerry Brownlee bày tỏ nghi hoặc về việc thỏa thuận này có thể làm cho New Zealand an toàn hơn. Ông Gerry Brownlee cũng bày tỏ lo ngại tại khu vực Thái Bình Dương có thể xảy ra tranh chấp quân sự.

Truyền thông Australia cũng cho biết, ngoài phe đối lập tại New Zealnd, Bộ trưởng Ngoại giao Tuvalu Simon Kofe cũng bày tỏ sự lo ngại của nước này trước kế hoạch trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Australia mà cụ thể là sự lo ngại về vấn đề an toàn hạt nhân cũng như khả năng thỏa thuận có thể làm gia tăng việc quân sự hóa trong khu vực./.