Mục đích của cuộc huấn luyện là giúp các phi hành gia làm quen với các kỹ thuật vận hành cứu hộ và đặc điểm ứng dụng lực trong điều kiện vi trọng lực. Video về cuộc huấn luyện được Cơ quan Vũ trụ Có người lái Trung Quốc (CMSA) công bố hôm ngày 21/6.

Phi hành đoàn Thần Châu-23 huấn luyện cứu hộ y tế trên quỹ đạo. Ảnh: CCTV

Đây là huấn luyện nhằm thu thập dữ liệu nghiên cứu tác động của các chuyến bay dài ngày đến hiệu suất hoạt động của các phi hành gia, đã được thực hiện từ phi hành đoàn Thần Châu-18.

Ngoài huấn luyện y tế, các phi hành gia của tàu Thần Châu-23 còn tham gia vào nhiều thí nghiệm khoa học khác, như sử dụng máy quang phổ Raman không gian để nghiên cứu mối quan hệ giữa hệ vi sinh vật đường ruột và quá trình trao đổi chất dinh dưỡng dưới điều kiện bay dài ngày trong vũ trụ.

Các thí nghiệm hành vi về xử lý chuyển động thị giác và vật lý trực quan trong vi trọng lực cũng đã được thực hiện, nhằm khám phá cách trọng lực ảnh hưởng đến quá trình xử lý thông tin thị giác, tác động của các chuyến bay vũ trụ dài ngày đến nhận thức vật lý trực quan và cơ chế phục hồi. Phi hành đoàn cũng đã tiến hành đánh giá khả năng nhận diện cảm xúc trên quỹ đạo và khả năng ra quyết định khẩn cấp.

Trước đó, đêm 24/5, Trung Quốc đã phóng tàu vũ trụ có người lái Thần Châu-23. Khác với các sứ mệnh trước đó, lần này 1 trong 3 phi hành gia sẽ lần đầu tiên ở lại trên quỹ đạo trong vòng một năm, nhằm cung cấp các dữ liệu quan trọng cho các cuộc thám hiểm không gian dài hạn hơn trong tương lai của nước này.