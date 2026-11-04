Phi hành gia Mỹ bỏ phiếu bầu cử giữa nhiệm kỳ từ vũ trụ như thế nào?

Ngày 3/11, hàng triệu cử tri Mỹ tham gia cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, sự kiện có ý nghĩa quan trọng sẽ định hình hai năm cuối trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, không phải tất cả cử tri đều có thể trực tiếp đến các điểm bỏ phiếu tại trường học, thư viện hoặc những địa điểm được chỉ định. Một số người thậm chí phải thực hiện quyền bầu cử từ ngoài Trái Đất.

Đó là trường hợp của Anil Menon, phi hành gia người Mỹ đang làm nhiệm vụ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS). Trong một video chia sẻ trên mạng xã hội, Menon cho biết mình vẫn có thể tham gia bỏ phiếu giống như những cử tri đang ở dưới mặt đất.

Phi hành gia Anil Menon sau khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ từ Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS), ngày 3/11/2026. Ảnh: NASA/Reuters

Phi hành gia này được đưa lên ISS hồi tháng 7 bằng tàu vũ trụ Soyuz MS-29 của Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga (Roscosmos). Trong video, phi hành gia Menon giới thiệu căn phòng cá nhân trên trạm vũ trụ, nơi đồng thời được sử dụng như một phòng bỏ phiếu tạm thời. Căn phòng được trang bị máy tính để ông điền phiếu bầu điện tử và gửi tới hạt Harris, bang Texas, nơi đặt Trung tâm Vũ trụ Johnson của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA).

Hai phi hành gia Mỹ khác là Jessica Watkins và Luke Delaney, được đưa lên ISS bằng tên lửa của SpaceX hồi tháng 10, cũng có thể tham gia bỏ phiếu từ quỹ đạo.

Việc các phi hành gia Mỹ thực hiện quyền bầu cử khi đang làm nhiệm vụ ngoài không gian không còn là điều mới mẻ. Tuy nhiên, quá trình này đòi hỏi những thủ tục và hệ thống kỹ thuật riêng nhằm bảo đảm phiếu bầu được truyền về Trái Đất an toàn, chính xác và bảo mật.

Lá phiếu từ không gian được chuyển về Trái Đất như thế nào?

Tương tự những công dân Mỹ không thể có mặt tại nơi cư trú trong ngày bầu cử, các phi hành gia có thể đăng ký bỏ phiếu vắng mặt thông qua mẫu đơn liên bang có tên Federal Post Card Application (FPCA), được sử dụng để yêu cầu cấp phiếu bầu từ xa.

Sau khi hoàn tất thủ tục, phi hành gia nhận phiếu bầu điện tử để điền trực tiếp trên máy tính tại ISS. Tuy nhiên, thay vì gửi qua đường bưu điện như thông thường, lá phiếu được truyền về Trái Đất thông qua hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh của NASA.

Theo quy trình được NASA công bố năm 2024, sau khi phi hành gia hoàn thành việc bỏ phiếu, dữ liệu điện tử được truyền qua Hệ thống Vệ tinh Theo dõi và Chuyển tiếp Dữ liệu (Tracking and Data Relay Satellite System) tới một trạm ăng-ten mặt đất tại cơ sở thử nghiệm.

Từ đây, dữ liệu tiếp tục được chuyển đến Trung tâm Điều khiển Sứ mệnh ở Houston, bang Texas, trước khi được gửi tới văn phòng phụ trách bầu cử cấp hạt có thẩm quyền tiếp nhận và xử lý lá phiếu.

Để bảo đảm tính riêng tư và bí mật của lá phiếu, toàn bộ dữ liệu được mã hóa trong quá trình truyền tải. Chỉ phi hành gia bỏ phiếu và viên chức bầu cử cấp hạt có thẩm quyền mới có thể truy cập nội dung.

Quy trình này cho phép các phi hành gia thực hiện quyền công dân ngay cả khi đang làm việc cách Trái Đất hàng trăm km, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về bảo mật thông tin trong hoạt động bầu cử.

Các phi hành gia Mỹ đã có thể tham gia bỏ phiếu từ ngoài không gian kể từ năm 1997, sau khi cơ quan lập pháp bang Texas thông qua đạo luật cho phép các phi hành gia NASA thực hiện quyền bầu cử khi đang làm nhiệm vụ trên quỹ đạo.

Người đầu tiên thực hiện hình thức bỏ phiếu đặc biệt này là phi hành gia David Wolf. Ông đã tham gia bầu cử khi đang làm nhiệm vụ trên trạm vũ trụ Mir của Nga vào năm 1997.

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Atlantic năm 2016, ông Wolf nhớ lại trải nghiệm bỏ phiếu khi đang ở cách xa Trái Đất. Khi đó, ông là người duy nhất nói tiếng Anh trên trạm Mir và việc nhận được một lá phiếu bằng tiếng Anh từ quê nhà khiến ông vô cùng xúc động.

Theo ông Wolf, trải nghiệm này không chỉ giúp ông thực hiện quyền công dân mà còn mang lại cảm giác gắn kết với những người đang sống dưới mặt đất, dù bản thân đang làm nhiệm vụ trong môi trường biệt lập ngoài không gian.