Phiên dịch cho Thủ tướng Ukraine bị bắt vì nghi là gián điệp Nga

Stanislav Yezhov từng tác nghiệp tại một cuộc họp ở Phố Downing (khu vực Phủ Thủ tướng Anh) với tư cách là phiên dịch viên cho Thủ tướng Ukraine Volodymyr Groysman. Yezhov cũng hộ tống Thủ tướng Ukraine trong một số cuộc họp cấp cao khác, bao gồm cuộc gặp Thủ tướng Anh Theresa May hồi tháng 7, trong đó ông ta xuất hiện trong bức ảnh chung với bà May. Yezhov (ở giữa) làm phiên dịch cho Thủ tướng Ukraine Groysman trong cuộc gặp Thủ tướng Anh May ở London hồi tháng 7. Ảnh: Chính phủ Ukraine.



Yezhov cũng có mặt tại một cuộc họp tại Nhà Trắng vào năm 2016, với Phó Tổng thống Mỹ khi đó là Joe Biden.

Cơ quan an ninh SBU của Ukraine đã bắt giữ Yezhov ở thủ đô Kiev vào ngày 20/12. Đoạn video có được cho thấy hai nhân viên an ninh dẫn giải ông này đi.

Khi được hỏi về vấn đề này, Thủ tướng Anh May cho biết bà cũng có biết tin tức về việc Yezhov bị bắt nhưng bà cho rằng đó là vấn đề nội bộ của Ukraine.

Cơ quan an ninh Ukraine tuyên bố rằng Yezhov đã hành động theo “lệnh” của các cơ quan tình báo Nga và đã sử dụng “thiết bị đặc biệt” để thu thập thông tin về “các hoạt động của các cơ cấu bên trong chính phủ”. Họ cho biết, thông tin mà ông này thu thập đã được gửi về Moscow thông qua “các kênh liên lạc điện tử”.

Giới chức Ukraine hiện đang lục soát nhà riêng và nơi làm việc của Yezhov. Họ cho biết, ông này có thể đối mặt với các tội danh phản quốc.

Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Groysman viết trên tài khoản Facebook của mình rằng nghi phạm đã làm việc “trong thời gian dài vì lợi ích của một quốc gia thù địch”.

Tiết lộ nói trên xuất hiện trong bối cảnh Thủ tướng Anh May công du Ba Lan và công bố hiệp ước quốc phòng Anh-Ba Lan. Bà May đã tố Nga “vũ khí hóa thông tin”./.

