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Philippines điều tra sự cố rơi hai máy bay SF-260

Thứ Bảy, 16:47, 24/10/2026
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VOV.VN - Không quân Philippines (PAF) ngày 24/10 xác nhận, 4 phi công của lực lượng này đã thiệt mạng sau khi hai chiếc máy bay SF-260 gặp nạn trong một chuyến bay huấn luyện tại Batangas vào ngày 23/10.

Không quân Philippines đã tạm thời đình chỉ hoạt động của toàn bộ phi đội máy bay SF-260 để phục vụ công tác điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Theo thông tin từ Không quân Philippines, cả hai chiếc máy bay đều rơi trong khuôn viên Căn cứ Không quân Fernando ở thành phố Lipa, vào khoảng 15 giờ 51 phút chiều ngày 23/10.

philippines dieu tra su co roi hai may bay sf-260 hinh anh 1
Một chiếc máy bay SF-260 của Philippines. Ảnh minh họa: Philstar

Trong một tuyên bố, lực lượng này cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành để xác định nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời tất cả các máy bay SF-260 đã bị tạm dừng bay như một biện pháp phòng ngừa an toàn. Hiện Không quân Philippines vẫn chưa công bố danh tính của 4 phi công cũng như nguyên nhân dẫn đến thảm kịch này. PAF cho biết đang phối hợp với gia đình các phi công để cung cấp sự hỗ trợ cần thiết, đồng thời kêu gọi người dân tôn trọng quyền riêng tư của các gia đình này.

SF-260 là loại máy bay hạng nhẹ được Không quân Philippinessử dụng trong công tác huấn luyện phi công. Trước đó, người phát ngôn của PAF, Đại tá Alvin Jay Capinguian xác nhận, hai chiếc máy bay SF-260 đã gặp sự cố trong một chuyến bay huấn luyện tại Căn cứ Không quân Fernando. Các biện pháp ứng phó khẩn cấp đã được kích hoạt ngay lập tức sau sự cố và các đội phản ứng nhanh đã được điều động đến để phong tỏa khu vực và tiến hành đánh giá ban đầu.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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