Philippines đưa ra khuyến cáo khi nắng nóng nhiều nơi lên đến 50 độ C

Cơ quan quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines (Pagasa) khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa khi chỉ số nóng bức tại nhiều nơi ở nước này đạt mức nguy hiểm, có thể lên tới 50 độ C ở nhiều khu vực, mức cao nhất kể từ khi mùa khô nóng bắt đầu ở nước này.

Chỉ số nắng nóng của một số khu vực ở Philippines lên tới 50 độ C. Ảnh minh họa: CNN Philippines

Cơ quan quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines cho biết, dựa trên dự báo tại trạm Science Garden ở Thành phố Quezon, khu vực này có thể trải qua chỉ số nóng bức lên đến 50 độ C vào ngày 22/4. Người dân, đặc biệt là ở Thành phố Quezon, Manila và Pasay ​​sẽ trải qua nền nhiệt cao khi chỉ số nóng bức dự báo tăng vọt lên 50 độ C ở Thành phố Quezon và 42 độ C ở Manila và Pasay.

Chỉ số nóng bức được định nghĩa là "thước đo chỉ ra mức độ khó chịu mà một người phải trải qua do tác động kết hợp của nhiệt độ và độ ẩm của không khí". Pagasa cảnh báo say nắng có thể xảy ra nếu một người tiếp xúc với chỉ số nhiệt từ 42 đến 52 độ C. Trong khi đó nhiệt độ từ 52 độ C trở lên được phân loại là "mức cực kỳ nguy hiểm".

Cơ quan quản lý thiên văn, địa vật lý và khí quyển Philippines kêu gọi người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời và giữ đủ nước bằng cách uống nhiều nước, đặc biệt là vào buổi trưa và đầu giờ chiều khi nắng nóng gay gắt nhất. Việc tiếp xúc với nhiệt độ cao và các hoạt động nặng nhọc có thể dẫn đến kiệt sức vì nóng, chuột rút do nắng nóng và nghiêm trọng hơn là say nắng.

Nhiều quốc gia Nam Á và Đông Nam Á cũng đang phải đối mặt với cái nóng oi bức. Bangladesh trong tuần qua chứng kiến ​​nhiệt độ cao nhất trong gần 60 năm qua, trong khi ở Ấn Độ, ít nhất 13 người thiệt mạng vì say nắng. Thái Lan, Myanmar cũng đối mặt với tình trạng nắng nóng nghiêm trọng. Các nhà khoa học cho biết sự nóng lên toàn cầu đang làm gia tăng các hiện tượng thời tiết cực đoan, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và cuộc sống của người dân./.