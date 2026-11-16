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Philippines: Hoàn tất khoảng 80% nội dung Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông

Thứ Hai, 10:43, 16/11/2026
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VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Theresa Lazaro cho biết, việc hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) giờ đây sẽ do Singapore - nước chủ tịch ASEAN 2027 đảm nhiệm, do phía Philippines không còn đủ thời gian để giải quyết dứt điểm một số vấn đề còn tồn đọng.

 

Trong một cuộc họp báo, Ngoại trưởng Lazaro khẳng định Philippines coi những tiến bộ đạt được đối với COC là một trong những thành tựu quan trọng trong nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN của nước này. Tuy nhiên, với việc mới chỉ hoàn tất khoảng 80% nội dung, COC có thể sẽ chỉ được hoàn thiện hoàn toàn khi Singapore đảm nhận vai trò chủ tịch ASEAN vào năm 2027.

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Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Maria Theresa Lazaro họp báo

Theo bà Lazaro, các bên đã nhất trí tiếp tục hợp tác một cách xây dựng nhằm sớm kết thúc đàm phán để đạt được một bộ quy tắc ứng xử hiệu quả và thực chất. Điều này đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ chuyển giao văn kiện đã hoàn thành khoảng 80% này cho Singapore - quốc gia sẽ giữ vai trò chủ tịch tiếp theo.

“Đây đã là một trong những thành tựu của Philippines trên cương vị chủ tịch ASEAN 2026. Trước khi chúng tôi thúc đẩy tiến trình này, COC mới chỉ đạt khoảng 50% tiến độ. Việc nâng con số đó lên 80% và tiếp tục duy trì đà tiến triển, dù vẫn cần thêm các cuộc thảo luận khi chuyển sang giai đoạn tại Singapore, thực sự là một thành quả mà chúng ta có thể tự hào”, Ngoại trưởng Philippines Maria Theresa Lazaro nói.

Năm 2023, các quốc gia thành viên ASEAN và Trung Quốc đã nhất trí đẩy nhanh tiến trình đàm phán để hoàn tất COC vào năm 2026. Trước đó, Phủ Tổng thống Philippines cho biết một trong những mục tiêu mà Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đề ra là hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC). Bà Lazaro tin rằng, nếu Philippines có thêm khoảng 5 đến 6 tháng nữa, COC đã có thể được hoàn tất trong thời gian nước này đảm nhiệm vai trò chủ tịch ASEAN, đồng thời đánh giá cao sự tận tâm và tinh thần tham gia mang tính xây dựng của tất cả các bên.

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ASEAN và Trung Quốc đạt đồng thuận gần 90% nội dung dự thảo COC

VOV.VN - Malaysia, nước điều phối quan hệ ASEAN-Trung Quốc nhiệm kỳ 2024-2027, cho biết hai bên đã đạt được đồng thuận về gần 90% nội dung dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC), đồng thời bày tỏ lạc quan về khả năng sớm hoàn tất đàm phán, dù một số vấn đề tồn đọng vẫn cần được tháo gỡ.

Phạm Hà/VOV-Jakarta
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