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Philippines sẵn sàng cho Hội nghị cấp cao ASEAN 49 và hội nghị cấp cao liên quan

Thứ Bảy, 11:09, 14/11/2026
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VOV.VN - Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra từ ngày 14-17/11 với chủ đề “Cùng chèo lái tới tương lai”. Philippines đã sẵn sàng đón tiếp hơn 20 nhà lãnh đạo khu vực cũng như thế giới để cùng nhau đưa ra các giải pháp vượt qua các biến động hiện nay.

Trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị liên quan, gần 20 nghìn cảnh sát đã được triển khai để đảm bảo an ninh tại các địa điểm tổ chức hội nghị, khách sạn và các tuyến đường di chuyển của các đoàn đại biểu tham gia.

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Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN khai mạc sáng 14/11 mở màn cho chuỗi Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan. Ảnh: VOV Jakarta

Công tác bảo đảm an ninh và điều phối giao thông đang được triển khai với quy mô và mức độ rất cao. Các làn đường dành riêng cho xe buýt tại một số tuyến giao thông được tạm thời chuyển thành làn ưu tiên ASEAN (ASEAN Lanes), nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của các đoàn xe chính thức.

Để giảm bớt ùn tắc và hỗ trợ các hoạt động an ninh, Phủ Tổng thống Philippines đã tuyên bố các ngày 16, 17 và 18 tháng 11 là ngày nghỉ lễ đặc biệt không làm việc trên toàn Vùng Thủ đô Quốc gia (NCR). Bộ Du lịch Philippines đã triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt kéo dài cho nhân viên tuyến đầu, để chuẩn bị đảm nhiệm các vị trí như cán bộ liên lạc, nhân viên cung cấp thông tin và lễ tân tại sân bay, khách sạn, địa điểm hội nghị và các sự kiện liên quan.

Với chủ đề “Cùng chèo lái tới tương lai”, Philippines xác định ba trọng tâm xuyên suốt trong năm Chủ tịch ASEAN 2026, gồm: Củng cố các nền tảng hòa bình và an ninh (Peace and Security Anchors); Thúc đẩy các hành lang thịnh vượng (Prosperity Corridors); và Trao quyền cho người dân (People Empowerment). Đây cũng sẽ là 3 định hướng lớn chi phối chương trình nghị sự và các kết quả dự kiến của Hội nghị Cấp cao lần thứ 49. Cùng với việc Philippines tổ chức đồng thời Đại hội đồng Liên nghị viện AIPA lần thứ 47 ( 16-20/11), Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình chia sẻ kỳ vọng:

"Trong bối cảnh thế giới và khu vực đang trải qua nhiều biến động phức tạp, “sóng gió” về kinh tế, địa chính trị và các thách thức an ninh phi truyền thống đan xen, Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và Đại hội đồng AIPA lần thứ 47 càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thứ nhất, hai sự kiện này sẽ củng cố mạnh mẽ hơn nữa lòng tin chiến lược và sự cam kết đối với chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế tại khu vực. Thứ hai, đây là các diễn đàn then chốt, được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới và các lĩnh vực hợp tác ưu tiên của ASEAN, từ kinh tế số, chuyển đổi xanh đến chuỗi cung ứng tự cường. Thứ ba, sự đồng hành chặt chẽ giữa kênh Chính phủ và kênh Nghị viện sẽ đảm bảo các quyết sách chiến lược nhanh chóng được thể chế hóa thành hành động và luật pháp thực tiễn, góp phần thúc đẩy triển khai hiện thực hóa các cam kết chung của ASEAN".

Với sự chuẩn bị tích cực, tinh thần trách nhiệm và lòng hiếu khách của nước chủ nhà, cùng sự phối hợp và đóng góp của các quốc gia thành viên, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 được kỳ vọng sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được những kết quả thực chất, góp phần củng cố đoàn kết, tăng cường vai trò trung tâm và nâng cao vị thế của ASEAN trong bối cảnh khu vực và thế giới đang có nhiều biến động.

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Philippines triển khai 20.000 người đảm bảo an ninh cho Hội nghị cấp cao ASEAN

VOV.VN - Cảnh sát Quốc gia Philippines (PNP) sẽ triển khai gần 20.000 nhân viên để đảm bảo an ninh tại các địa điểm tổ chức hội nghị, khách sạn và các tuyến đường di chuyển của các đoàn đại biểu trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị liên quan, diễn ra từ ngày 15-17/11 tại Manila.

Phạm Hà/VOV-Jararta
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