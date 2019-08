Philippines: Số người chết trong 3 vụ đắm tàu lên 31 người

Tính đến chiều 4/8, số người chết trong 3 vụ lật tàu liên tiếp ở Philippines đã lên con số 31 khi có thêm nhiều thi thể được tìm thấy.

Bản đồ vị trí xảy ra ba vụ đắm tàu liên tiếp (Ảnh: Inquirer)

Hiện lực lượng cứu hộ Philippines vẫn đang nỗ lực tìm kiếm ít nhất 3 hành khách đang mất tích sau khi 3 con tàu chở tổng cộng 96 hành khách và thủy thủ đoàn liên tiếp gặp nạn tại eo biển Iloilo giữa thành phố Iloilo và đảo Guimaras vào ngày 3/8.



Trước đó, vào trưa 3/8, hai còn tàu Chichivà Keziah đã bị lật do sóng lớn và gió mạnh tại eo biển Iloilo. 3 tiếng sau đó, vào khoảng 15h, tàu chở khách Jenny Vince cũng gặp sự cố đắm tàu. Báo cáo cho biết, cả 3 tàu chở khách này đều gặp sự cố do gió mạnh và sóng lớn gây ra bởi các cơn mưa lớn do gió mùa./.