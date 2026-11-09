Philippines triển khai 20.000 người đảm bảo an ninh cho Hội nghị cấp cao ASEAN

Tư lệnh Cảnh sát quốc gia Philippines Jose Melencio Nartatez Jr cho biết đang hoàn thiện công tác chuẩn bị an ninh, đảm bảo mọi chi tiết đều được tính đến trước khi các nhà lãnh đạo và đại biểu nước ngoài đến nơi.

Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các Hội nghị liên quan, diễn ra từ ngày 15-17/11 tại Manila, Philippines

Lực lượng cảnh sát cũng đang tăng cường công tác giám sát tình báo, đưa ra những phương án ứng phó khẩn cấp và công tác phối hợp với các cơ quan khác, nhằm giải quyết mọi mối lo ngại về an ninh có thể phát sinh cho sự kiện khu vực, dự kiến ​đón tiếp hơn 20 nhà lãnh đạo thế giới.

Phủ Tổng thống Philippines cũng tuyên bố các ngày từ 16 đến 18/11 là những ngày nghỉ đặc biệt tại Vùng Thủ đô. Việc tạm dừng làm việc trong 3 ngày nhằm mục đích giảm ùn tắc giao thông, đồng thời tạo điều kiện để Philippines đảm bảo an toàn và an ninh cho các đại biểu tham dự hội nghị.

Tổng Giám đốc phụ trách các hoạt động của ASEAN, bà Hellen Dela Vega cũng thông báo, công tác chuẩn bị cho việc Philippines đăng cai Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 và các hội nghị cấp cao liên quan đã hoàn tất 95%; 5% còn lại được dự phòng cho các tình huống thiên tai có thể xảy ra. Bà Dela Vega khẳng định hội nghị cấp cao là một cơ hội vàng để giới thiệu đất nước với quốc tế, đồng thời cho biết số lượng phóng viên đăng ký tại Trung tâm Truyền thông Quốc tế (IMC) có thể vượt quá ước tính ban đầu là 2.500 khách.