Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) bị điều tra

Ông Cung Đạo An, Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) ngày 18/8 vừa được thông báo đang bị điều tra do nghi ngờ vi phạm kỷ luật nghiêm trọng. Đây là "con hổ" đầu tiên của thành phố này bị ngã ngựa kể từ Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay.

Ông Cung Đạo An, Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải. Ảnh tư liệu

Theo thông tin từ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc, ông Cung Đạo An, Phó Thị trưởng kiêm Giám đốc Sở Công an Thành phố Thượng Hải hiện đang chịu sự thẩm tra kỷ luật và điều tra giám sát của hai cơ quan này do nghi ngờ vi phạm kỷ luật pháp luật nghiêm trọng, cụm từ thường dùng để chỉ hành vi tham nhũng.



Ông Cung Đạo An sinh tháng 11/1964, năm nay 56 tuổi, người Hồ Nam, bắt đầu tham gia công tác từ năm 1981, từng giữ nhiều chức vụ quan trọng trong ngành công an tại tỉnh Hồ Bắc, thành phố Thượng Hải và Bộ Công An Trung Quốc.

Tháng 1/2018, ông bắt đầu đảm nhiệm vị trí Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải, một trong những trung tâm tài chính, kinh tế quan trọng nhất ở Trung Quốc. Lần xuất hiện công khai cuối cùng của quan chức này là vào ngày 31/7 tại Hội nghị trực tuyến về an toàn sản xuất toàn quốc do Quốc vụ viện nước này tổ chức.

Ông Cung Đạo An là quan chức cấp cao đầu tiên ở Thượng Hải bị ngã ngựa kể từ Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc diễn ra vào tháng 10/2017, cũng là quan chức cấp thứ trưởng thứ 3 của ngành công an nước này bị điều tra kể từ đầu năm đến nay.

Trước đó, hồi tháng 4 và tháng 6/2020, ông Tôn Lực Quân, Thứ trưởng Bộ Công An Trung Quốc và ông Đặng Khôi Lâm, Phó Thị trưởng kiêm Giám đốc Sở Công an thành phố Trùng Khánh cũng bị thẩm tra kỷ luật và điều tra giám sát do nghi ngờ vi phạm kỷ luật pháp luật nghiêm trọng.

Trước Đại hội 19, Thượng Hải cũng từng có ông Ngải Bảo Tuấn, Phó Thị trưởng thành phố bị kết án 17 năm tù vì tội tham nhũng với khoản tiền nhận hội lộ hơn 43 triệu nhân dân tệ (hơn 6 triệu USD) hồi tháng 4/2017.

Vụ án tham nhũng nổi tiếng nhất trong lịch sử thành phố này thuộc về ông Trần Lương Vũ, nguyên Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Thượng Hải. Quan chức này phạm tội tham ô, lạm dụng chức quyền, bị khai trừ khỏi Đảng, cách chức và phạt tù 18 năm vào năm 2008. Đây được đánh giá là một trong những sự kiện tồi tệ nhất xảy ra ở Thượng Hải kể từ khi Trung Quốc tiến hành cải cách mở cửa./.