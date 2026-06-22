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Phó Tổng thống Mỹ: Iran đồng ý cho thanh sát viên IAEA trở lại

Thứ Hai, 21:59, 22/06/2026
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VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết vòng đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sĩ ngày 21/6 đã đạt những kết quả "rất, rất tích cực", đồng thời hé lộ một số bước tiến quan trọng trong nỗ lực kiểm soát chương trình hạt nhân của Iran và hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Phát biểu trước khi rời Thụy Sĩ, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết Washington và Tehran đã đạt được những nền tảng ban đầu cho tiến trình đàm phán tiếp theo.

"Chúng tôi đã đặt nền móng, chưa xây xong ngôi nhà, nhưng đã tạo được một nền tảng vững chắc để hướng tới kết quả tích cực cho người dân Mỹ", ông nói.

pho tong thong my iran dong y cho thanh sat vien iaea tro lai hinh anh 1
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tuyên bố Mỹ và Iran đã đặt nền móng vững chắc cho hòa bình. Ảnh: Reuters

Theo Phó Tổng thống Mỹ, các cuộc thảo luận kỹ thuật sẽ tiếp tục diễn ra trong những ngày tới với 04 ưu tiên lớn. Đáng chú ý, Iran đã đồng ý cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vào nước này. Bên cạnh đó, các bên cũng ghi nhận một số tiến triển trong nỗ lực chấm dứt giao tranh giữa Israel và Hezbollah tại miền Nam Lebanon.

Liên quan đến những tranh cãi gần đây giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và giới lãnh đạo Iran, ông Vance bác bỏ nhận định cho rằng các phát biểu cứng rắn của ông Trump đã làm ảnh hưởng đến tiến trình đàm phán.

"Chúng tôi đã nói với phía Iran rằng khi các bạn tham gia vào những màn công kích bằng lời nói, các bạn không thể kỳ vọng Tổng thống Mỹ sẽ không phản ứng hoặc không đính chính những điều mà ông ấy cho là sai sự thật", ông Vance cho biết.

Về việc Iran chấp thuận cho thanh sát viên quốc tế tiếp cận các cơ sở liên quan, Phó Tổng thống Mỹ đánh giá đây là một bước ngoặt quan trọng.

"Đây là cột mốc lớn đối với người dân Mỹ và là bước đi đầu tiên hướng tới mục tiêu chấm dứt vĩnh viễn chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Iran, điều này đúng với những gì chúng tôi mong muốn đạt được", ông nhấn mạnh.

Đề cập đến các cuộc thương lượng liên quan đến xung đột giữa Israel và Hezbollah, ông Vance cho biết tiến trình này vẫn đang tiếp diễn, song các bên đã xây dựng được cơ chế nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang trong tương lai.

Một nội dung đáng chú ý khác là sáng kiến liên quan đến việc giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa của Iran. Theo ông Vance, Mỹ muốn thiết lập cơ chế giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm nguồn tiền này được sử dụng phục vụ người dân Iran thay vì tài trợ cho các hoạt động khủng bố.

Ông cho biết Mỹ và Qatar sẽ đóng vai trò phê duyệt trong quy trình này. Theo đề xuất, số tiền được giải ngân sẽ được dùng để mua các mặt hàng nông sản của Mỹ như đậu tương, ngô và lúa mì phục vụ nhu cầu dân sinh tại Iran.

"Đó là một thỏa thuận mang đậm dấu ấn của Tổng thống Trump", ông Vance nhận định.

Giang Bùi/VOV.VN
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