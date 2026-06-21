Phó Tổng thống Mỹ tới Thụy Sĩ, kỳ vọng đột phá trong đàm phán với Iran

Theo người phát ngôn của Phó Tổng thống Mỹ, ông JD Vance cùng phu nhân Usha Vance đã hạ cánh xuống căn cứ không quân Emmen của Thụy Sĩ vào sáng 21/6 (theo giờ địa phương). Trước khi rời Mỹ, ông Vance bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán kéo dài vài ngày tới sẽ giúp đạt được tiến triển trong vấn đề hạt nhân Iran cũng như thúc đẩy lệnh ngừng bắn tại Lebanon.

“Chúng tôi hy vọng sẽ đạt được tiến triển trong hồ sơ hạt nhân và vấn đề ngừng bắn tại Lebanon”, ông Vance nói với các phóng viên tại căn cứ Joint Base Andrews ở bang Maryland.

Phó Tổng thống Mỹ tới Thụy Sĩ gỡ nút thắt hạt nhân Iran và lệnh ngừng bắn Lebanon. Ảnh: Reuters

Trước đó Mỹ và Iran đã nhất trí về lệnh ngừng bắn kéo dài 60 ngày để tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán. Dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực, giao tranh giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn vẫn tiếp diễn trong ngày 20/6. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố eo biển Hormuz đã bị phong tỏa nhằm đáp trả các cuộc không kích của Israel tại Lebanon. Trong khi đó, quân đội Mỹ khẳng định hoạt động vận tải thương mại qua khu vực này vẫn diễn ra bình thường.

Diễn biến mới được cho là có thể làm phức tạp thêm tiến trình đàm phán, vốn nhằm thúc đẩy việc thực thi thỏa thuận tạm thời do Pakistan làm trung gian, được Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ký kết hôm 17/6 nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần bốn tháng.

Phái đoàn Iran tham dự đàm phán tại khu nghỉ dưỡng Buergenstock của Thụy Sĩ do Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf dẫn đầu, cùng sự tham gia của Ngoại trưởng Abbas Araqchi và nhiều quan chức cấp cao phụ trách an ninh, ngân hàng trung ương và năng lượng.

Về phía Mỹ, ngoài Phó Tổng thống JD Vance còn có các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran sẽ thúc đẩy việc thực hiện đầy đủ các cam kết, đồng thời nhắc lại những trường hợp mà theo Iran, các thỏa thuận trước đây đã không được phía đối tác thực hiện nghiêm túc.

Pakistan cũng xác nhận Thủ tướng Shehbaz Sharif cùng Tổng tham mưu trưởng quân đội Syed Asim Munir đã có mặt tại Thụy Sĩ để tham dự các cuộc thảo luận cuối tuần này.