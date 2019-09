Phụ nữ Afghanistan đi bỏ phiếu bầu chọn Tổng thống mới

Việc có đông phụ nữ đi bầu cử là một thành công tại Afghanistan do các tục lệ bảo thủ và an ninh không đảm bảo tại nước này. Nhiều phụ nữ Afghanistan hy vọng rằng, cuộc bầu cử sẽ giúp họ có thêm tự do và gia tăng bình đẳng nam nữ.

Một nữ cử tri Afghanistan cho biết: “Tôi đã đến đây để bỏ phiếu cho Tổng thống tiếp theo và tôi hy vọng rằng, Tổng thống tương lai của chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn đến phụ nữ và thanh niên”.

Người dân Afghanistan đi bỏ phiếu sáng 28/9. Ảnh: GulfToday

Theo Uỷ ban bầu cử độc lập Afghanistan, khoảng 40% trong số hơn 9 triệu cử tri đã đăng ký là phụ nữ. Để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử, hàng chục nghìn nhân viên an ninh Afghanistan đã được triển khai trên khắp 34 tỉnh ở nước này. Trước đó, phiến quân Taliban đã đe dọa cử tri phải tránh xa các điểm bỏ phiếu nếu không sẽ gánh chịu hậu quả nghiêm trọng.

Tham gia tranh cử lần này, ban đầu có 18 ứng cử viên, song đã có 3 nhân vật quyết định rút. Tuy nhiên, do thời gian gấp rút, Ủy ban bầu cử đã không kịp cập nhật các lá phiếu và vẫn giữ nguyên tên 18 ứng cử viên. Trong số các ứng cử viên, hai nhân vật hàng đầu là Tổng thống đương nhiệm Ashraf Ghani và quan chức điều hành cấp cao chính quyền Afghanistan Abdullah Abdullah./.