Phát biểu trước Quốc hội Iran sáng 24/11, Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Baqer Qalibaf nêu rõ sẽ không có bất kỳ cuộc hòa đàm nào với Mỹ được tổ chức, trước khi 7 điều kiện của Iran được đáp ứng, trong đó có chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, giải phóng tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ bao vây, trừng phạt kinh tế. Ông Qalibaf nhấn mạnh lập trường của Iran là rõ ràng và nhất quán khi đối mặt những đe dọa và xúc phạm từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Cảnh đổ nát ở Iran do một đợt tập kích của Israel. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Quốc hội Iran đồng thời cảnh báo Tehran sẽ giáng trả tức thì và không khoan nhượng, bao gồm mở rộng không gian tác chiến về mặt địa lý, nếu kẻ thù tiếp tục mắc sai lầm và gây hấn.

Mỹ và Iran đã không tổ chức đàm phán chính thức từ giữa tháng 6, sau vòng thương lượng ở Thụy Sĩ dưới sự trung gian của Qatar và Pakistan. Trong khi đó, trên thực địa, lực lượng hai nước nhiều lần đối đầu hỏa lực ác liệt.

Trước tình thế nguy hiểm này, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani hôm 23/11 cảnh báo Trung Đông không thể chịu đựng thêm bất kỳ bước leo thang mới nào giữa Mỹ và Iran. Ông Al Thani hồi tháng 10 xác nhận, tổng doanh thu của Qatar đã suy giảm tới 42% trong nửa đầu năm nay, do xung đột Mỹ - Israel với Iran.

Iran cân nhắc thay đổi học thuyết hạt nhân để ứng phó với Mỹ VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tiết lộ, đang có một “cuộc tranh luận chiến lược quan trọng” về tương lai học thuyết hạt nhân của nước này trong bối cảnh cuộc đối đầu Mỹ - Iran vẫn hết sức căng thẳng.