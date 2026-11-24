Qatar cảnh báo Trung Đông không thể chịu đựng thêm leo thang xung đột Mỹ - Iran
VOV.VN - Bất chấp áp lực nặng nề về kinh tế và xã hội do các biện pháp bao vây và trừng phạt của Mỹ gây ra, giới chức Iran vẫn nhất quyết yêu cầu Washington phải đáp ứng các điều kiện do Tehran đưa ra mới chấp nhận nối lại đàm phán. Trong khi đó, Qatar quan ngại về leo thang căng thẳng giữa hai bên.
Phát biểu trước Quốc hội Iran sáng 24/11, Chủ tịch Quốc hội, trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Baqer Qalibaf nêu rõ sẽ không có bất kỳ cuộc hòa đàm nào với Mỹ được tổ chức, trước khi 7 điều kiện của Iran được đáp ứng, trong đó có chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, giải phóng tài sản bị đóng băng và dỡ bỏ bao vây, trừng phạt kinh tế. Ông Qalibaf nhấn mạnh lập trường của Iran là rõ ràng và nhất quán khi đối mặt những đe dọa và xúc phạm từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Chủ tịch Quốc hội Iran đồng thời cảnh báo Tehran sẽ giáng trả tức thì và không khoan nhượng, bao gồm mở rộng không gian tác chiến về mặt địa lý, nếu kẻ thù tiếp tục mắc sai lầm và gây hấn.
Mỹ và Iran đã không tổ chức đàm phán chính thức từ giữa tháng 6, sau vòng thương lượng ở Thụy Sĩ dưới sự trung gian của Qatar và Pakistan. Trong khi đó, trên thực địa, lực lượng hai nước nhiều lần đối đầu hỏa lực ác liệt.
Trước tình thế nguy hiểm này, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani hôm 23/11 cảnh báo Trung Đông không thể chịu đựng thêm bất kỳ bước leo thang mới nào giữa Mỹ và Iran. Ông Al Thani hồi tháng 10 xác nhận, tổng doanh thu của Qatar đã suy giảm tới 42% trong nửa đầu năm nay, do xung đột Mỹ - Israel với Iran.