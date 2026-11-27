Iran xác nhận Qatar và Pakistan tiếp tục làm trung gian với Mỹ

Tuyên bố trên truyền hình nhà nước Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết các nhà trung gian Qatar và Pakistan, vẫn đang duy trì và thường xuyên trao chuyển các thông điệp, đề xuất và ý tưởng qua lại giữa Mỹ và Iran về khôi phục đàm phán.

Ông Araghchi cũng xác nhận Iran đang xem xét các ý tưởng về mở ra hướng đi mới trong giải quyết xung đột với Mỹ. Tuy nhiên, người đứng đầu cơ quan ngoại giao Iran nhấn mạnh Tehran đặt ưu tiên hàng đầu cho việc đối phó và trụ vững trước các lệnh trừng phạt kinh tế, hơn là chỉ tập trung vào các cuộc đàm phán.

Ngoại trưởng Abbas Araghchi. (Ảnh: Reuters)

Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Ngoại trưởng Iran đã bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này đứng đằng sau vụ tấn công UAV tại Kuwait chiều qua khiến 2 công dân Italy thiệt mạng. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Kuwait Sheikh Jarrah Jaber Al-Ahmad Al-Sabah, ông Araghchi khẳng định Tehran sẵn sàng tham gia một cuộc điều tra chung để làm rõ bối cảnh cũng như bản chất vụ việc. Trước đó, quân đội Iran cũng ra tuyên bố bác bỏ cáo buộc đứng đằng sau cuộc tấn công.

Theo thông báo chính thức của Bộ Quốc phòng Kuwait, 2 công dân Italy đã tử vong trong cuộc tập kích UAV do Iran tiến hành nhằm vào Kuwait hồi chiều qua. Còn tại Rome, Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết 2 công dân thiệt mạng là công nhân kỹ thuật của công ty Rheinmetall, đang làm việc tại một trạm giám sát phòng không ở Kuwait.

Giới phân tích khu vực cảnh báo, nếu Iran được xác nhận là bên thực hiện cuộc tấn công, Tehran sẽ phải đối mặt với áp lực lớn, thậm chí các đòn trừng phạt mạnh tay mới từ châu Âu.