中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quan chức Mỹ khẳng định xung đột tại Iran sẽ kết thúc trong vài tuần tới

Thứ Hai, 05:18, 16/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 15/3 cho rằng cuộc chiến giữa Mỹ và Iran chắc chắn sẽ kết thúc trong vài tuần tới, trong bối cảnh giá xăng tại Mỹ tăng mạnh do xung đột ở Trung Đông. 

Phát biểu trên kênh ABC News, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright nhận định cuộc xung đột hiện nay nhiều khả năng sẽ sớm chấm dứt. Theo ông, cuộc chiến sẽ chắc chắn kết thúc trong vài tuần tới thậm chí còn sớm hơn.

quan chuc my khang dinh xung dot tai iran se ket thuc trong vai tuan toi hinh anh 1
Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright. Ảnh: Reuters

Theo dữ liệu của các công ty theo dõi giá nhiên liệu, tính đến sáng 15/3, giá xăng tại Mỹ đã tăng trung bình khoảng 76 cent/gallon kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Đây được xem là mức tăng đáng kể trong thời gian ngắn. Tuy vậy, Bộ trưởng Chris Wright cho rằng giá xăng có thể giảm trở lại trong vài tuần tới, dù ông thừa nhận không có gì chắc chắn trong bối cảnh chiến tranh.

Ông Chris Wright cũng nhấn mạnh rằng giá xăng hiện nay vẫn thấp hơn mức đỉnh kỷ lục năm 2022, khi giá từng vượt 5 USD/gallon dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. Theo ông, tình hình hiện tại có thể dẫn đến những thay đổi địa chính trị quan trọng trong tương lai.

Để giảm bớt áp lực đối với giá năng lượng, chính quyền Mỹ đang xem xét các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh cho hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với vịnh Oman. Đây là khu vực mà khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đi qua mỗi ngày.

Ông Chris Wright  cho biết Hải quân Mỹ có thể cân nhắc việc hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, dù quyết định này chưa được đưa ra. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump trước đó cho biết nhiều quốc gia có thể điều tàu chiến tới khu vực để đảm bảo tuyến vận tải năng lượng này luôn thông suốt. Khi được hỏi những quốc gia nào có thể tham gia, ông Hormuz không nêu cụ thể nhưng cho rằng nhiều nước châu Á có lợi ích trực tiếp trong việc đảm bảo tuyến đường này được mở lại.

Quang Trung/VOV-Washington
Tag: Iran Mỹ xung đột Iran Chris Wright eo biển Hormuz giá xăng giá dầu
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ