Quan chức Mỹ khẳng định xung đột tại Iran sẽ kết thúc trong vài tuần tới

Phát biểu trên kênh ABC News, Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright nhận định cuộc xung đột hiện nay nhiều khả năng sẽ sớm chấm dứt. Theo ông, cuộc chiến sẽ chắc chắn kết thúc trong vài tuần tới thậm chí còn sớm hơn.

Theo dữ liệu của các công ty theo dõi giá nhiên liệu, tính đến sáng 15/3, giá xăng tại Mỹ đã tăng trung bình khoảng 76 cent/gallon kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Đây được xem là mức tăng đáng kể trong thời gian ngắn. Tuy vậy, Bộ trưởng Chris Wright cho rằng giá xăng có thể giảm trở lại trong vài tuần tới, dù ông thừa nhận không có gì chắc chắn trong bối cảnh chiến tranh.

Ông Chris Wright cũng nhấn mạnh rằng giá xăng hiện nay vẫn thấp hơn mức đỉnh kỷ lục năm 2022, khi giá từng vượt 5 USD/gallon dưới thời chính quyền Tổng thống Joe Biden. Theo ông, tình hình hiện tại có thể dẫn đến những thay đổi địa chính trị quan trọng trong tương lai.

Để giảm bớt áp lực đối với giá năng lượng, chính quyền Mỹ đang xem xét các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh cho hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược nối Vịnh Ba Tư với vịnh Oman. Đây là khu vực mà khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu đi qua mỗi ngày.

Ông Chris Wright cho biết Hải quân Mỹ có thể cân nhắc việc hộ tống các tàu chở dầu qua eo biển Hormuz, dù quyết định này chưa được đưa ra. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump trước đó cho biết nhiều quốc gia có thể điều tàu chiến tới khu vực để đảm bảo tuyến vận tải năng lượng này luôn thông suốt. Khi được hỏi những quốc gia nào có thể tham gia, ông Hormuz không nêu cụ thể nhưng cho rằng nhiều nước châu Á có lợi ích trực tiếp trong việc đảm bảo tuyến đường này được mở lại.