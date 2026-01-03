中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Quan chức Mỹ xác nhận Washington tấn công vào trong lãnh thổ Venezuela

Thứ Bảy, 16:17, 03/01/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ, rạng sáng thứ Bảy (3/1), nước này đã tiến hành các cuộc tấn công vào bên trong lãnh thổ Venezuela.

Một quan chức Mỹ nói với Reuters vào rạng sáng thứ Bảy (3/1) rằng Mỹ đang tiến hành các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Venezuela. Vị quan chức giấu tên này không cung cấp thêm chi tiết.

quan chuc my xac nhan washington tan cong vao trong lanh tho venezuela hinh anh 1
Nhiều vụ nổ được ghi nhận tại Caracas vào rạng sáng 3/1. Ảnh: Reuters

Trước đó, nhiều vụ nổ được ghi nhận tại Caracas vào rạng sáng 3/1 và một số khu vực trong thành phố bị mất điện.

Các hãng tin Venezuela gồm Efecto Cocuyo và Tal Cual Digital cho biết các vụ nổ cũng được nghe thấy tại bang La Guaira, phía Bắc Caracas và dọc bờ biển của nước này, cũng như tại Higuerote, một thành phố ven biển thuộc bang Miranda.

Tổng thống Nicolás Maduro đã ký ban bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh triển khai toàn bộ các kế hoạch phòng thủ quốc gia “vào thời điểm thích hợp và trong những hoàn cảnh phù hợp”, theo một thông cáo của chính phủ.

Thông cáo cũng kêu gọi các lực lượng chính trị – xã hội của Venezuela huy động và bảo vệ đất nước.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro đã kêu gọi Liên Hợp Quốc “triệu tập cuộc họp khẩn cấp ngay lập tức” sau khi nghe tin về các vụ nổ tại thủ đô Caracas của Venezuela.

“Ngay lúc này họ đang ném bom Caracas. Hãy cảnh báo thế giới, Venezuela đã bị tấn công”, ông Petro viết trên mạng xã hội X. Ông không nêu rõ căn cứ để khẳng định Caracas bị ném bom, cũng không chỉ rõ “họ” là ai.

“Họ đang ném bom bằng tên lửa. Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS) và Liên Hợp Quốc phải họp khẩn ngay lập tức”, Tổng thống Colombia cho hay.

trump.jpg

Tổng thống Mỹ Trump đã ra lệnh tấn công các mục tiêu tại Venezuela?

VOV.VN - Ít nhất 7 vụ nổ lớn đã xảy ra ở thủ đô Caracas, Miranda và các bang Aragua, La Guaira (Venezuela) kèm theo tiếng máy bay rạng sáng 3/1 (theo giờ địa phương). Tổng thống Venezuela lập tức tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và khẳng định Mỹ đứng sau các cuộc tấn công vào nước này.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: nổ ở venezuela căng thẳng mỹ venezuela mỹ tấn công venezuela nổ lớn tổng thống maduro Mỹ tấn công Venezuela
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Tổng thống Venezuela Maduro ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia
Tổng thống Venezuela Maduro ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

VOV.VN - Tổng thống Maduro phải ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc sau khi nhiều vụ nổ được ghi nhận tại Caracas vào rạng sáng thứ Bảy (3/1).

Tổng thống Venezuela Maduro ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Tổng thống Venezuela Maduro ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

VOV.VN - Tổng thống Maduro phải ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc sau khi nhiều vụ nổ được ghi nhận tại Caracas vào rạng sáng thứ Bảy (3/1).

Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên ở thủ đô Caracas giữa căng thẳng Mỹ - Venezuela
Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên ở thủ đô Caracas giữa căng thẳng Mỹ - Venezuela

VOV.VN - Ít nhất 7 vụ nổ đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Người ta cũng nghe thấy tiếng máy bay bay thấp vào khoảng 2h ngày 3/1 (giờ địa phương). Sự việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Venezuela rất căng thẳng.

Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên ở thủ đô Caracas giữa căng thẳng Mỹ - Venezuela

Hàng loạt tiếng nổ lớn vang lên ở thủ đô Caracas giữa căng thẳng Mỹ - Venezuela

VOV.VN - Ít nhất 7 vụ nổ đã vang lên ở thủ đô Caracas của Venezuela. Người ta cũng nghe thấy tiếng máy bay bay thấp vào khoảng 2h ngày 3/1 (giờ địa phương). Sự việc xảy ra trong bối cảnh quan hệ giữa Mỹ và Venezuela rất căng thẳng.

Tổng thống Venezuela tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ
Tổng thống Venezuela tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết ông sẵn sàng đàm phán với Mỹ về hợp tác chống buôn bán ma túy. Phát biểu của ông Maduro được đưa ra trong bối cảnh Washington vừa có cuộc tấn công trên bộ vào một cảng tại Venezuela.

Tổng thống Venezuela tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ

Tổng thống Venezuela tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết ông sẵn sàng đàm phán với Mỹ về hợp tác chống buôn bán ma túy. Phát biểu của ông Maduro được đưa ra trong bối cảnh Washington vừa có cuộc tấn công trên bộ vào một cảng tại Venezuela.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ