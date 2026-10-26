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Quân đội Israel bất tuân mệnh lệnh tấn công Iran từ Thủ tướng Benjamin Netanyahu

Thứ Hai, 07:28, 26/10/2026
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VOV.VN - Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) - Tướng Eyal Zamir tiến hành một hành động quân sự liên quan đến việc tấn công Iran, song đã bị từ chối.


Truyền thông Israel tối qua (25/10) cho biết, lãnh đạo quân đội nước này đã từ chối yêu cầu của Thủ thướng Benjamin Netanyahu về tiến hành hoạt động quân sự liên quan Iran. Thông tin được công bố ngay trước thềm cuộc tổng tuyển cử tại Israel diễn ra vào ngày mai (27/10) với kết quả được dự báo là không mấy khả quan đối với ông Benjamin Netanyahu.

Theo kênh số 12 của Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) - Tướng Eyal Zamir tiến hành một hành động quân sự liên quan Iran, song đã bị từ chối. Nguồn tin khẳng định, Tướng Zamir đã từ chối chấp hành yêu cầu của Thủ tướng Netanyahu và hai bên xảy ra tranh cãi nảy lửa.   

Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh số 14 tối qua, Thủ tướng Israel bác bỏ thông tin xảy ra tranh cãi với Tướng Zamir. Tuy nhiên, ông Netanyahu khẳng định, cả Tướng Zamir và người đứng đầu lực lượng tình báo quân đội Israel đều xác nhận rằng, Iran đang tìm cách phá hoại cuộc bầu cử ở Israel.

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Tướng Eyal Zamir - Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF). Ảnh: THX/TTXVN

Nhiều lãnh đạo chính trị đối lập tại Israel đã lên tiếng phản ứng gay gắt với thông tin do kênh số 12 công bố. Viết trên mạng xã hội X, ông Gadi Eisenkot - thủ lĩnh phe đối lập và là đối thủ chính của ông Netanyahu trong cuộc bầu cử tới đây cho rằng, Thủ tướng Netanyahu đang lấy an ninh của Israel để phục vụ "trò chơi chính trị”. Ông Eisenkot cảnh báo mạng sống của người dân và binh sỹ Israel là vô giá, và đất nước Israel không phải là tài sản riêng của ông Netanyahu.  

Trong khi đó, nhân vật thứ 2 trong phe đối lập là ông Yair Lapid thẳng thừng cáo buộc rằng, Thủ tướng Netanyahu muốn thúc đẩy leo thang và khơi mào một cuộc xung đột mới với Iran để trì hoãn bầu cử.

Trước đó, nhiều chuyên gia khu vực cũng liên tiếp cảnh báo, khả năng Thủ tướng Israel Netanyahu có thể thúc đẩy một cuộc chiến mới, đặc biệt là với Iran, để có cớ hoãn lại cuộc tổng tuyển cử vào ngày 27/10. Nguyên do là nếu bầu cử được tiến hành đúng hạn định, rủi ro thất bại với phe cánh hữu của ông Netanyahu là khá cao. Và khi không thể tiếp tục nắm giữ ghế Thủ tướng, ông Netanyahu có nguy cơ đối mặt với một số rắc rối pháp lý nghiêm trọng, thậm chí phải ngồi tù.

Bá Thi/VOV-Cairo
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