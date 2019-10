Quân đội Mỹ đã “tiếp quản” 2 thành viên cấp cao của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) trước đây bị giam giữ tại các nhà tù do lực lượng người Kurd ở Syria kiểm soát, và đã chuyển những tay súng này ra khỏi Syria.

Quân đội Mỹ đang giam giữ một số thành viên cấp cao của IS. Ảnh minh họa: National Geographic

Một quan chức Mỹ giấu tên đã xác nhận thông tin trên và nói rằng, hai tù nhân này hiện đang bị giam giữ ở một địa điểm được đảm bảo an ninh. Việc Mỹ “tiếp quản” giam giữ các tay súng cấp cao của IS diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch quân sự vào miền Bắc Syria.



Trước đó, ngày 9/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ đã đưa “một số” tay súng IS ra khỏi Syria với lo ngại rằng lực lượng do người Kurrd dẫn đầu không thể canh gác các nhà tù giam giữ tù binh IS khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào khu vực.

Trong khi đó, một quan chức khác của Mỹ đã xác nhận với Reuters rằng các tù nhân này thuộc một nhóm tay súng khét tiếng người Anh có biệt danh “The Beatles” có liên quan tới vụ sát hại các con tin phương Tây.

Washington Post ngày 9/10 cũng nói rằng 2 người đàn ông này đang được chuyển tới một nhà tù quân sự Mỹ./.