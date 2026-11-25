Phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra hôm qua (24/11), người phát ngôn lực lượng vũ trang Yemen, ông Majid Al-Nuzaily, bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng của quân đội trong việc đánh bại lực lượng Houthi, bảo đảm an ninh cho Aden và cuối cùng là giành lại Thủ đô Sanaa.

Xe tăng quân đội chính phủ Yemen nã pháo vào vị trí lực lượng nổi dậy Houthi trên chiến trường. Ảnh: Reuters.

Ông Al-Nuzaily cho biết, quân đội đã giành lại quyền kiểm soát các vị trí chiến lược tại tỉnh Al-Jawf, chỉ cách Thủ đô Sanaa khoảng 100km. Trong khi tại tỉnh Marib, quân đội đã chiếm lại các vị trí cách trung tâm của tỉnh này khoảng 25km.

Ông Al-Nuzaily khẳng định, những lỗ hổng tác chiến bộc lộ trong các cuộc giao tranh hồi tháng 9/2026, đã được khắc phục thông qua việc điều động lại quân đội, sửa đổi kế hoạch quân sự và thống nhất cấu trúc chỉ huy và kiểm soát, cho phép lực lượng chính phủ giành lại thế chủ động.

Quân đội Yemen đã đề ra bốn mục tiêu quân sự trước mắt, bao gồm bảo đảm an ninh cho Aden là nơi đặt trụ sở chính phủ Yemen, bảo vệ eo biển Bab Al-Mandab, phá vây tại tỉnh Taiz và duy trì áp lực lên Houthi trên nhiều mặt trận.