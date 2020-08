Quan hệ ngoại giao Trung Quốc - EU căng thẳng vì vấn đề Hong Kong

Trong khi EU bày tỏ sự quan ngại về việc hoãn bầu cử ở đặc khu này thì Trung Quốc đã lên tiếng phản đối.



Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Phái đoàn của nước này tại EU hôm nay (4/8) đã liên tiếp lên tiếng trước những động thái mới của Liên minh châu Âu và Pháp liên quan đến vấn đề Hong Kong.

Trước tuyên bố quan ngại về việc Hong Kong hoãn bầu cử Hội đồng Lập pháp của EU, người phát ngôn Phái đoàn Trung Quốc tại đây khẳng định, đây là công việc nội bộ của đặc khu này. Bất kỳ chính phủ, tổ chức và cá nhân nước ngoài nào cũng không có quyền và lý do can thiệp.

Vì vấn đề Hong Kong, một số nước EU tuyên bố dừng hiệp ước dẫn độ. (Ảnh: CNN)

Người phát ngôn cho rằng, đây là việc làm hợp tình, hợp lý, hợp pháp và cần thiết, nhằm bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng cho người dân Hong Kong, cũng như đảm bảo sự an toàn và công bằng cho bầu cử.

Đối với tuyên bố của Bộ Ngoại giao Pháp về việc ngừng phê chuẩn hiệp ước dẫn độ ký năm 2017 với Hong Kong, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ sự "kiên quyết phản đối", nhưng do hiệp ước này chưa được thông qua nên không có cảnh báo đáp trả nào được đưa ra từ phía Bắc Kinh.

Pháp là quốc gia thứ 2 trong Liên minh châu Âu tuyên bố dừng hiệp ước dẫn độ với Hong Kong sau Đức, trong khi đây là 2 thành viên chủ chốt của EU.

Bộ Ngoại giao Pháp tuyên bố không phê chuẩn hiệp ước dẫn độ với Hong Kong sau khi đánh giá những diễn biến mới nhất từ việc Trung Quốc áp dụng luật an ninh quốc gia đối với Khu hành chính đặc biệt này. Còn sự quan ngại của EU được đưa ra trong tuyên bố của ông Josep Borrell, Đại diện cấp cao phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại của tổ chức này là do "hoãn bầu cử Hội đồng Lập pháp một năm sẽ trì hoãn việc đổi mới dân chủ và dấy lên quan ngại về việc thực thi các quyền tự do dân chủ được đảm bảo theo Luật Cơ bản của Hong Kong"./.