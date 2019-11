Quân Mỹ bị nã đạn khi trên đường rút khỏi Syria sang Iraq

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Mỹ đã thông báo cho Nga rằng phái đoàn quân nhân Mỹ đã bị các tay súng ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ tấn công ngày 3/11 gần thành phố Tell Tamer ở đông bắc Syria.

Lực lượng Mỹ tại Syria. Ảnh: AP

“Thông qua đường dây giảm xung đột, chúng tôi nhận được thông tin rằng một đơn vị binh sỹ Mỹ di chuyển trên tuyến đường M4 về phía biên giới Iraq, cách Tell Tamer 6km về phía Tây, đã bị nã đạn từ khu vực lãnh thổ do lực lượng Quân đội Syria Tự do kiểm soát”, Tướng Yuri Borenkov, người đứng đầu Trung tâm của Nga về hòa giải Syria cho biết.



Ông Borenkov nói thêm rằng không có thương vong nào trong vụ tấn công này.

Trước đó cùng ngày, Hãng thông tấn SANA của Syria đã đăng tải một đoạn video được cho là hình ảnh binh sỹ Mỹ di chuyển về hướng biên giới Iraq.

Tháng 10/2019, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng quân đội Mỹ đã bắt đầu rút từ miền bắc Syria sang Iraq. Cùng tháng đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành chiến dịch Mùa xuân hòa bình vào Đông Bắc Syria nhằm dọn sạch những kẻ khủng bố IS và lực lượng vũ trang người Kurd mà Ankara coi là khủng bố./.