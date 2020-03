10 nước bị dịch Covid-19 nặng nề nhất thế giới cho tới nay

Đến 9h57 ngày 20/3/2020 (giờ Việt Nam) có 10 quốc gia ghi nhận số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 nhiều nhất thế giới theo bảng số liệu mới của trang web thống kê toàn cầu Worldometer (từ cao xuống thấp) như sau: (1) Trung Quốc, (2) Italy, (3) Iran, (4) Tây Ban Nha, (5) Đức, (6) Mỹ, (7) Pháp, (8) Hàn Quốc, (9) Thụy Sĩ, và (10) Anh.

Danh sách 10 quốc gia có số ca nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất thế giới, tính đến 9h57 ngày 20/3/2020 (ảnh chụp màn hình trang web Worldometer).

Như vậy so với cách đây 10 ngày , Iran đã bước lên vị trí thứ 3 thay thế Hàn Quốc, còn Hàn Quốc tụt xuống vị trí thứ 8. Anh là quốc gia mới lọt vào top 10 này.



Trong khi đó, Italy vẫn nằm chắc ở vị trí số 2, với số ca nhiễm SARS-CoV-2 theo cập nhật của Worldometer nhỉnh hơn một nửa số ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục, còn số trường hợp tử vong tại Italy do Covid-19 thì đã vượt cả số người tử vong do bệnh này ở Trung Quốc đại lục. Cụ thể, đến 9h57 sáng 20/3, Italy ghi nhận ít nhất 41.035 ca mắc và 3.405 ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp này. Italy đã bị “vỡ trận” khi đối phó với Covid-19 giai đoạn đầu và giờ đây đang gồng mình chống đỡ dịch bệnh này rất vất vả. Có một điều đáng buồn là nhiều nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đã quay lưng với lời kêu cứu của Italy, khiến người ta đặt câu hỏi về tình đoàn kết và tính hiệu quả của EU.

Trong danh sách 10 nước nói trên, có tới 6 nước châu Âu, 1 nước châu Mỹ, 1 nước Tây Á, và 1 nước Đông Á. Tất cả các nước này đều có trên 3.000 ca mắc Covid-19, trong đó có tới 7 nước ghi nhận trên 10.000 ca mắc bệnh – những con số vô cùng đáng lo ngại.

Xét về số ca tử vong do virus SARS-CoV-2, năm quốc gia hàng đầu (xếp từ trên xuống) lần lượt là: (1) Italy, (2) Trung Quốc (ở đây chỉ tính con số ở phần đại lục), (3) Iran, (4) Tây Ban Nha, và (5) Pháp.

Riêng Mỹ tuy có nền y học phát triển và nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới nhưng cũng đã ghi nhận tới 218 ca tử vong trong tổng số 14.318 người mắc Covid-19, và đang đứng trước nguy cơ thiếu thốn máy trợ thở. Thực sự dịch Covid-19 đã là mối nguy lớn đối với siêu cường này. Trong thời gian qua, Mỹ đã bỏ lỡ nhiều cơ hội vàng trong việc chặn đứng đà lây lan của Covid-19 tại nước này.

Đáng lưu ý, trong bảng số liệu mở rộng của Worldometer (cũng đến thời điểm 9h57 nói trên), những quốc gia Trung Đông có khí hậu nóng như Qatar và Saudi Arabia đều có số ca nhiễm SARS-CoV-2 lần lượt là 460 và 274 người.

Hiện nay đại dịch Covid-19 đã lây lan tới 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu, đòi hỏi mỗi quốc gia phải hết sức cảnh giác, tỉnh táo, có trách nhiệm, và thực sự đoàn kết trong cuộc chiến chung chống lại dịch bệnh này./.