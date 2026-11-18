Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Theodore Roosevelt đã xuất hiện cùng với hai tàu sân bay USS George Washington và USS George H.W. Bush trong khu vực phụ trách của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM). Theo thông tin từ các quan chức Mỹ, USS Theodore Roosevelt đến Trung Đông ngày 15/11/2026, sau khi rời căn cứ tại San Diego hồi tháng 9.

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Theodore Roosevelt của Mỹ. Ảnh: AP

Đợt triển khai này diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực hòa giải do Qatar và Pakistan thúc đẩy, nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột lâu dài, vẫn chưa có tiến triển đáng kể.

Mỹ tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông

Được đưa vào biên chế năm 1986, tàu USS Theodore Roosevelt có khả năng mang theo hơn 5.000 nhân sự và biên đội không quân gồm hơn 60 máy bay, trong đó có các tiêm kích F/A-18. Đi cùng tàu sân bay này là Nhóm tác chiến đổ bộ (ARG) Makin Island, với hơn 2.000 lính thủy đánh bộ. Đợt triển khai mới nhất nâng tổng số quân nhân Mỹ được tăng cường tới khu vực lên khoảng 9.000-10.000 người.

Kể từ đầu tháng 2/2026, Washington đã điều động hơn 120 máy bay tới Trung Đông, bao gồm tiêm kích tàng hình F-35, tiêm kích F-22 và máy bay cảnh báo sớm, chỉ huy trên không E-3 AWACS. Đây được đánh giá là đợt triển khai lực lượng không quân quy mô lớn nhất của Mỹ tại khu vực kể từ sau Chiến tranh Iraq. Trước đó, Mỹ đã điều động gần 7.000 binh sỹ tới khu vực thông qua các nhóm tác chiến đổ bộ Tripoli và Boxer, cùng Sư đoàn Dù 82.

Vì sao các nỗ lực ngoại giao rơi vào bế tắc?

Các nỗ lực đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột gặp nhiều trở ngại sau khi thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần hồi tháng 4 kết thúc và một bản ghi nhớ với phạm vi rộng hơn đổ vỡ vào đầu tháng 7.

Sau cuộc trao đổi với Thủ tướng Qatar, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định khả năng Washington tiến hành thêm các cuộc tấn công quân sự nhằm vào Iran là "rất thấp". Ông cũng cho rằng cuộc xung đột về phương diện quân sự "cơ bản đã kết thúc".

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh các lực lượng nước này vẫn duy trì trạng thái "sẵn sàng chiến đấu" nếu tình hình thay đổi.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Chúng ta không cần một thỏa thuận với Iran. Những ngày đó đã qua lâu rồi. Chúng ta đang nắm giữ tiền của họ – hàng trăm tỷ USD – và chúng ta cũng đang kiểm soát cả eo biển của họ!".

Washington đồng thời tiếp tục duy trì chiến dịch gây sức ép kinh tế đối với Tehran. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng chiến lược này đang phát huy hiệu quả và cảnh báo sức ép kinh tế đối với Iran sẽ tiếp tục gia tăng.

"Áp lực kinh tế lên Iran sẽ còn trở nên nặng nề hơn nữa", ông Rubio tuyên bố.

Theo Ngoại trưởng Mỹ, việc tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế có thể khiến Washington không cần thiết phải nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn. Bên cạnh các biện pháp trừng phạt, Mỹ vẫn duy trì phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát hoạt động thương mại của nước này qua biển Caspian và các tuyến đường bộ.

Iran cảnh báo cứng rắn

Các nhà lãnh đạo Iran cảnh báo Tehran sẽ không thụ động chờ đợi một cuộc tấn công khác từ Mỹ. Ông Kazem Gharibabadi, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế, cho rằng Washington có thể đang tận dụng tiến trình ngoại giao để kéo dài thời gian, qua đó chuẩn bị cho một chiến dịch quân sự mới.

"Mỹ có thể đang tìm cách câu giờ thông qua việc lạm dụng ngoại giao, nhằm chuẩn bị tiền đề cho một cuộc tấn công mới", ông Gharibabadi nói.

Ông Gharibabadi cho rằng các biện pháp phong tỏa trên không và trên bộ của Mỹ chưa đạt được mục tiêu, đồng thời cho biết Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn đang phát triển và sản xuất các loại tên lửa có tầm bắn mới.

Trong nỗ lực tìm kiếm thỏa thuận, Iran đã chuyển 7 điều kiện thông qua các bên trung gian Qatar. Những yêu cầu này do Chủ tịch Quốc hội kiêm Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf công bố, bao gồm chấm dứt phong tỏa hải quân của Mỹ đối với các cảng Iran, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế, giải tỏa tài sản của Iran đang bị đóng băng, chấm dứt các hành động thù địch trên tất cả các mặt trận và chính thức tuyên bố kết thúc chiến tranh.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nhấn mạnh những tác động của xung đột đối với an ninh năng lượng khu vực, đồng thời kêu gọi các nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Rủi ro nếu xung đột tái diễn

Các nhà phân tích an ninh cảnh báo việc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự tại Trung Đông, trong lúc các cuộc đàm phán vẫn đình trệ, có thể làm gia tăng nguy cơ leo thang căng thẳng ngoài dự tính.

Ông Ali Vaez, chuyên gia thuộc Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế (International Crisis Group), nhận định Washington và Tehran đang bị cuốn vào một "cuộc chơi đầy rủi ro", trong đó mỗi bên đều có thể cho rằng hành động tấn công trước sẽ an toàn hơn việc chờ đối phương ra đòn.

Ông Vaez cũng cho rằng triển vọng ngoại giao hiện nay ngày càng mong manh, trong bối cảnh sự thiếu tin tưởng lẫn nhau và những yêu cầu cứng rắn từ cả hai phía đang cản trở tiến trình đàm phán: "Ngoại giao vẫn còn đó, nhưng đang bị bóp nghẹt dưới sức nặng của sự ngờ vực lẫn nhau và những yêu sách tối đa".

Trong khi đó, ông Rashid al-Mohanadi, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Quốc tế, cho rằng triển vọng đạt được thỏa thuận phụ thuộc nhiều vào việc các bên thống nhất được trình tự và cách thức thực hiện các cam kết, cụ thể là "ai làm gì, khi nào và như thế nào".

Theo ông, một giải pháp ngoại giao vẫn khó đạt được khi cả Mỹ và Iran đều cho rằng mình đang nắm giữ lợi thế trong cuộc đối đầu.

Theo giới phân tích, quyết định của Mỹ điều thêm một tàu sân bay tới Trung Đông không đồng nghĩa với việc Washington đã quyết định nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran. Tuy vậy, việc Washington và Tehran tiếp tục gia tăng các biện pháp răn đe lẫn nhau có thể dẫn đến những tính toán sai lầm, khiến căng thẳng leo thang ngoài dự kiến, ngay cả khi không bên nào chủ động muốn khơi mào một cuộc chiến tranh toàn diện.