Abu Dhabi trước phép thử hòa bình: Nga và Ukraine có thể nhượng bộ đến đâu?

Tuy nhiên, giới phân tích không kỳ vọng vòng đàm phán ba bên diễn ra trong hai ngày 10 và 11/11 sẽ đạt được nhiều tiến triển. Nhận định này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây có những động thái được cho là thể hiện sự tiếp cận gần hơn với Điện Kremlin.

Binh sỹ Ukraine vận hành phương tiện không người lái. Ảnh: AP

Ông Trump từng quy trách nhiệm cho Tổng thống Ukraine Zelensky về những trở ngại trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình. Tháng 10 vừa qua, nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố: "Ông Zelensky giải quyết cuộc chiến này nếu không tôi nghĩ đó sẽ là một điều rất tồi tệ".

Cũng trong tháng 10, Mỹ đã ký thỏa thuận mua dầu diesel của Nga. Động thái này vấp phải chỉ trích từ một số ý kiến cho rằng nguồn thu từ hoạt động xuất khẩu năng lượng có thể giúp Moscow tiếp tục duy trì chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Hôm 5/11, ông Trump tuyên bố cuộc chiến đang tiến gần đến hồi kết, đồng thời cho rằng việc chấm dứt xung đột có thể liên quan đến toàn bộ châu Âu. Tuy nhiên, các nước châu Âu không chính thức tham gia vòng đàm phán ba bên. Tuần trước, Pháp cho biết châu Âu sẽ cử đại diện tới Abu Dhabi, trong bối cảnh các đồng minh phương Tây của Ukraine lo ngại ông Trump có thể thúc đẩy một thỏa thuận gây ảnh hưởng đến an ninh của châu lục.

Trong năm nay, Nga và Ukraine đã trải qua ba vòng đàm phán hòa bình do Mỹ làm trung gian, trong đó hai vòng được tổ chức tại Abu Dhabi.

Ai sẽ tham gia các cuộc đàm phán?

Các đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ dẫn đầu phái đoàn Washington trong vòng đàm phán đầu tiên sau 9 tháng. Đây là nỗ lực mới nhất của Tổng thống Donald Trump nhằm thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột được xem là đẫm máu nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.

Theo Kyiv Independent, phái đoàn Ukraine sẽ do ông Rustem Umerov, trưởng đoàn đàm phán của Kiev và người đứng đầu cơ quan tình báo đối ngoại Ukraine, dẫn đầu. Thành phần phái đoàn còn có David Arakhamia, lãnh đạo nhóm nghị sĩ thuộc đảng của Tổng thống Zelensky tại Quốc hội; Chánh văn phòng Tổng thống Kyrylo Budanov và Phó chánh văn phòng thứ nhất của Văn phòng Tổng thống Sergiy Kyslytsya.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuần trước xác nhận phái đoàn Nga sẽ do ông Vladimir Medinsky, cựu Bộ trưởng Văn hóa, dẫn đầu. Ngoài ra, phái đoàn còn có nhà ngoại giao Mikhail Galuzin, Giám đốc Cơ quan Tình báo quân sự Igor Kostyukov và tướng Yuri Zhygarlovsky.

Hôm 9/11, Điện Kremlin tuyên bố các quan chức châu Âu sẽ không tham gia các cuộc đàm phán hòa bình. Tuyên bố của ông Peskov với báo giới dường như trái ngược với thông tin được Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot đưa ra hôm 8/11. Theo đó, đại diện của Pháp, Anh, Đức, NATO và Ủy ban châu Âu sẽ có mặt tại Abu Dhabi trong thời gian diễn ra cuộc họp trong 2 ngày 10-11/11.

Một quan chức Liên minh châu Âu (EU) hôm 9/11 tiết lộ các quan chức phụ trách an ninh quốc gia của EU, NATO, Pháp, Đức và Anh sẽ có mặt tại địa điểm tổ chức đàm phán. Tuy nhiên, vai trò cụ thể của những đại diện này vẫn chưa được làm rõ.

Những vấn đề nào sẽ được đưa ra bàn đàm phán?

Nhà khoa học chính trị Arkady Moshes, người Phần Lan gốc Nga và Giám đốc chương trình tại Viện Quan hệ Quốc tế Phần Lan, nhận định chủ quyền và nền độc lập của Ukraine sẽ là những vấn đề trọng tâm trong vòng đàm phán sắp tới.

Ông Moshes cho rằng khả năng khôi phục toàn vẹn lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea, hiện rất khó trở thành hiện thực. Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014, động thái không được Liên Hợp Quốc công nhận.

Theo chuyên gia này, Ukraine sẽ khó chấp nhận một thỏa thuận hòa bình nếu văn kiện đó không bảo đảm quyền tự quyết trong việc lựa chọn liên minh, định hình tương lai an ninh và quyết định quy mô, cơ cấu lực lượng vũ trang của họ

Ukraine yêu cầu Nga rút quân khỏi lãnh thổ và muốn có các bảo đảm an ninh rõ ràng trong bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Ngược lại, Moscow không chấp nhận chấm dứt việc kiểm soát các vùng lãnh thổ đang nắm giữ, đồng thời yêu cầu Kiev từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO. Nga cũng phản đối khả năng triển khai lực lượng quân sự nước ngoài tại Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận.

Ông Matthew Boyse, nghiên cứu viên cấp cao tại Trung tâm châu Âu và Á-Âu thuộc Viện Hudson, đồng thời là chuyên gia về khu vực Trung Âu, cũng cho rằng vấn đề lãnh thổ và các bảo đảm an ninh cho Ukraine sẽ là những trở ngại lớn nhất trên bàn đàm phán.

Các nhà phân tích cũng nhận định không chỉ an ninh của Ukraine, mà cả tương lai của cấu trúc an ninh châu Âu đang đứng trước những rủi ro đáng kể.

"Điện Kremlin từng chấp nhận và thể chế hóa trật tự an ninh châu Âu hình thành sau năm 1991 thông qua nhiều hiệp định và hiệp ước. Tuy nhiên, từ những năm 2000, ông Putin bắt đầu rút khỏi các cam kết này và đến năm 2014 đã làm thay đổi căn bản trật tự đó", ông Boyse nhận định, đề cập việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Trong khi đó, Điện Kremlin cáo buộc Mỹ và các đồng minh châu Âu tìm cách bao vây Nga về mặt quân sự. Moscow phản đối việc NATO mở rộng về phía Đông, coi đây là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Nga cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra đối đầu quân sự trực tiếp với châu Âu nếu NATO tiếp tục mở rộng sự hiện diện quân sự và tiến sát biên giới nước này.

Theo nhà khoa học chính trị Arkady Moshes, tương lai của các quốc gia thuộc không gian hậu Xô Viết ở châu Âu, trong đó có Belarus, Moldova, Georgia và Armenia, cũng là một vấn đề đáng quan ngại.

Cần những yếu tố nào để đàm phán tạo ra bước đột phá thực sự?

Ông Olexiy Haran, Giáo sư chuyên ngành chính trị so sánh tại Đại học Quốc gia Học viện Kiev-Mohyla của Ukraine, suy đoán một số vấn đề mang tính kỹ thuật có thể được đưa ra thảo luận tại Abu Dhabi trong tuần này. Những nội dung này bao gồm bảo đảm nguồn cung ngũ cốc, lệnh ngừng bắn trên Biển Đen, ngừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khả năng tiến hành thêm một đợt trao đổi tù binh.

Tuy nhiên, các nhà phân tích đều cho rằng khó có khả năng một thỏa thuận hòa bình toàn diện sẽ được thiết lập sau vòng đàm phán này.

Ông Boyse lưu ý: "Nhà Trắng đã đề cập khả năng đạt được một thỏa thuận, dường như mở rộng phạm vi đàm phán sang cả vấn đề trật tự an ninh châu Âu". Theo ông, những bảo đảm được đề cập dường như chủ yếu hướng tới việc đáp ứng các yêu cầu của Nga, thay vì giải quyết những quan ngại của Ukraine.

Trong khi đó, ông Olofsgard, Phó giám đốc Viện Kinh tế Chuyển đổi Stockholm, nhận định Tổng thống Trump có thể dành nhiều sự quan tâm hơn cho chính sách đối ngoại trong hai năm còn lại của nhiệm kỳ, sau khi đảng Cộng hòa thất bại trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Ông cho rằng: "Điều này có thể thúc đẩy ông Trump tăng cường nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình, hoặc ít nhất là lệnh ngừng bắn tại Ukraine. Tuy nhiên, căn cứ vào cách tiếp cận trước đây của ông, điều đó có thể đồng nghĩa với việc gia tăng sức ép buộc Ukraine phải nhượng bộ nhiều hơn, đồng thời tìm cách đạt được một số thỏa thuận kinh tế với Mỹ để đổi lại sự nhượng bộ từ phía Nga".

Nhìn chung, giới phân tích vẫn hoài nghi về khả năng đạt được bước đột phá tại Abu Dhabi, bởi chưa có dấu hiệu cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ đáng kể.