Ba kịch bản cho cuộc chiến Mỹ - Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ ngày 3/11 đang trở thành một yếu tố quan trọng trong những tính toán chiến lược của Iran. Tehran dường như kỳ vọng thất bại của Đảng Cộng hòa sẽ làm suy yếu vị thế của Tổng thống Donald Trump, qua đó hạn chế khả năng Washington tiếp tục cuộc chiến và buộc Mỹ phải nhượng bộ trên bàn đàm phán.

Tuy nhiên, lịch sử chính trị Mỹ cho thấy việc một tổng thống mất đi sự ủng hộ tại Quốc hội không đồng nghĩa với việc quyền quyết định các chiến dịch quân sự của người đó bị hạn chế đáng kể.

Khói bốc lên sau một vụ nổ khi Israel và Mỹ tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Tehran, Iran, ngày 2/3/2026. Ảnh: WANA/Reuters

Bài học từ lịch sử

Ngày 10/1/2007, Tổng thống Mỹ George W. Bush tuyên bố tăng cường hàng chục nghìn binh sĩ tới Iraq, một trong những quyết định gây tranh cãi nhất trong nhiệm kỳ của ông.

Thông báo được đưa ra chỉ vài tháng sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2006, khi Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội nhờ làn sóng phản đối cuộc chiến Iraq. Tuy nhiên, ông Bush vẫn quyết định thay đổi bộ máy chỉ huy quân sự và triển khai chiến lược tăng quân, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Quốc hội.

Chiến lược này sau đó giúp giảm đáng kể mức độ bạo lực tại Iraq trong một giai đoạn. Quốc hội tìm cách đảo ngược chính sách bằng việc đề xuất thời hạn rút quân và hạn chế ngân sách, nhưng Tổng thống Bush phủ quyết các biện pháp này, trong khi Quốc hội không đủ phiếu để bác bỏ quyền phủ quyết.

Diễn biến đó cho thấy một thực tế trong hệ thống chính trị Mỹ: Dù quyền kiểm soát Quốc hội có thay đổi, tổng thống với tư cách tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang vẫn giữ vai trò quyết định đối với hướng đi và cách thức tiến hành một cuộc chiến đang diễn ra.

Theo Washington Post, các quan chức Iran đang gia tăng sức ép đối với hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz nhằm đẩy giá năng lượng tăng cao, gây bất mãn trong dư luận Mỹ và làm suy yếu vị thế của Tổng thống Trump cùng Đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử.

Truyền hình nhà nước Iran cũng liên tục theo dõi tỷ lệ ủng hộ ông Trump, đồng thời đưa ra nhận định rằng thất bại của Đảng Cộng hòa có thể hạn chế khả năng tiếp tục chiến tranh của Washington, qua đó buộc Mỹ nhượng bộ Tehran.

Quốc hội Mỹ có những quyền hạn quan trọng liên quan đến chiến tranh và phân bổ ngân sách quốc phòng, nhưng khả năng sử dụng các quyền hạn này để buộc Nhà Trắng thay đổi chính sách quân sự vẫn có những giới hạn. Để bác bỏ quyền phủ quyết của tổng thống đối với các dự luật hạn chế hoạt động quân sự, Quốc hội cần ít nhất hai phần ba số phiếu tại cả Hạ viện và Thượng viện. Ngay cả khi Đảng Dân chủ giành chiến thắng lớn trong cuộc bầu cử tháng 11, khả năng đạt được tỷ lệ này vẫn rất thấp.

Lịch sử cũng ghi nhận nhiều trường hợp tổng thống Mỹ tiếp tục triển khai hoạt động quân sự bất chấp sự phản đối từ Quốc hội. Năm 1999, Tổng thống Bill Clinton tiến hành chiến dịch không kích kéo dài 78 ngày của NATO tại Balkan dù Hạ viện không phê chuẩn. Năm 2011, Tổng thống Barack Obama phát động chiến dịch quân sự tại Libya mà không có sự chấp thuận trước của Quốc hội.

Nếu Đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát một hoặc cả hai viện Quốc hội, Tổng thống Trump chắc chắn sẽ phải đối mặt với nhiều trở ngại hơn, từ các cuộc điều tra, điều trần đến những nỗ lực hạn chế hoạt động quân sự. Tuy nhiên, ông vẫn còn hai năm trong nhiệm kỳ tổng thống và những quyết định quan trọng nhất liên quan đến Iran nhiều khả năng vẫn được đưa ra tại Nhà Trắng.

Ba lựa chọn của ông Trump sau bầu cử

Trong bối cảnh đó, Tổng thống Trump có thể cân nhắc 3 hướng đi chính đối với Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Kịch bản thứ nhất là giảm leo thang và tìm kiếm thỏa thuận với Iran. Theo phương án này, ông Trump có thể tuyên bố các mục tiêu quân sự chủ yếu đã đạt được, thu hẹp hoạt động tác chiến và chấp nhận một thỏa thuận với Tehran nhằm khôi phục hoạt động vận tải bình thường qua eo biển Hormuz. Lựa chọn này có thể mang lại lợi ích kinh tế và chính trị trước mắt cho Washington, đặc biệt nếu giá năng lượng giảm và áp lực lạm phát được kiểm soát.

Tuy nhiên, Iran có thể tuyên bố giành thắng lợi khi vượt qua chiến dịch quân sự của Mỹ, đồng thời chứng minh rằng việc đe dọa hoạt động thương mại quốc tế có thể buộc Washington phải nhượng bộ. Tehran cũng có thể tận dụng nguồn lực để khôi phục chương trình hạt nhân và năng lực tên lửa.

Mặt khác, nếu Tổng thống Trump muốn giảm leo thang vì những tính toán chính trị, ông có nhiều động lực để thực hiện điều đó trước cuộc bầu cử. Việc Washington tiếp tục duy trì phong tỏa bất chấp những tổn thất về chính trị cho thấy khả năng Mỹ đột ngột rút lui sau tháng 11 không cao.

Kịch bản thứ hai là duy trì chiến lược hiện tại nhưng tăng cường đáp trả quân sự. Mỹ hiện duy trì phong tỏa các cảng của Iran, đồng thời hỗ trợ tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Chiến lược này vừa tạo điều kiện tăng lưu lượng vận chuyển dầu từ khu vực Vùng Vịnh, vừa gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran.

Tuy nhiên, tình hình đang rơi vào trạng thái gần như bế tắc. Iran không còn khả năng phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz, nhưng vẫn tiếp tục đe dọa tàu thuyền và cơ sở hạ tầng trong khu vực. Trong khi đó, Washington tin rằng phong tỏa kinh tế cuối cùng sẽ buộc Iran nhượng bộ trên bàn đàm phán, bao gồm cả chương trình hạt nhân. Để phá vỡ thế bế tắc, Tổng thống Trump có thể lựa chọn đáp trả quyết liệt hơn trước các cuộc tấn công của Iran, tập trung vào những cơ sở quân sự hỗ trợ hoạt động tập kích của Tehran.

Tháng trước, Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) phụ trách khu vực Trung Đông, từng cảnh báo rằng nếu Iran tấn công 2 tàu của Mỹ, Washington sẽ đáp trả bằng cách phá hủy 3 tàu của Iran. Mục tiêu là ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo tại eo biển Hormuz, đồng thời sử dụng sức ép quân sự để hỗ trợ tiến trình ngoại giao. Tuy nhiên, cách tiếp cận này vẫn tiềm ẩn nguy cơ Iran đáp trả mạnh hơn, khiến xung đột lan rộng.

Kịch bản thứ ba là mở rộng đáng kể chiến dịch quân sự. Tổng thống Trump có thể coi Iran là thách thức đối ngoại lớn nhất trong nhiệm kỳ thứ hai và quyết định tận dụng hai năm còn lại để định hình lại cục diện Trung Đông. Điều này có thể dẫn đến một chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn với sự tham gia của Israel, nhằm vào Iran và các lực lượng đồng minh của Tehran trong khu vực. Washington cũng có thể tăng cường hỗ trợ Saudi Arabia đối phó với lực lượng Houthi tại Yemen.

Dù tiềm ẩn nguy cơ khiến xung đột lan rộng, phương án mở rộng chiến dịch quân sự vẫn có thể được Tổng thống Trump cân nhắc nếu ông tin rằng việc gia tăng sức ép sẽ buộc Iran phải nhượng bộ và tạo điều kiện đạt được một thỏa thuận theo các điều kiện của Washington.

Áp lực thời gian tại Nhà Trắng

Trong 3 kịch bản trên, phương án duy trì sức ép kinh tế, đáp trả quyết liệt hơn trước các cuộc tấn công quân sự của Iran, đồng thời để ngỏ cánh cửa đàm phán được xem là lựa chọn cân bằng hơn cả. Cách tiếp cận này cho phép Washington tiếp tục gây sức ép lên Tehran mà không nhất thiết phải mở rộng chiến tranh, đồng thời tạo điều kiện cho một giải pháp ngoại giao lâu dài.

Sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, Tổng thống Trump có thể cảm thấy ít chịu sức ép chính trị hơn và quyết tâm theo đuổi những mục tiêu đối ngoại mang dấu ấn cá nhân.

Nếu Đảng Cộng hòa thất bại, vị thế chính trị của ông Trump có thể suy yếu, nhưng điều đó không nhất thiết khiến Washington phải nhượng bộ Tehran. Ngược lại, với hai năm còn lại tại Nhà Trắng, ông Trump có thể quyết tâm hơn trong việc kết thúc cuộc xung đột với Iran theo những điều kiện do Mỹ đặt ra.