Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Phép thử quyền lực, định hình chính sách

Kết quả lần này còn được xem là thước đo tín nhiệm của người dân đối với chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Người dân Mỹ được khuyến khích đi bỏ phiếu sớm. Ảnh: AP

Hiện Đảng Cộng hòa đang bảo vệ quyền kiểm soát cả hai viện; kết quả cuộc bầu cử sẽ quyết định mức độ thuận lợi của Tổng thống Donald Trump (thuộc đảng Cộng hòa) khi triển khai chương trình nghị sự trong hai năm cuối nhiệm kỳ.

Tương quan giữa hai đảng Dân chủ và Cộng hòa trước giờ bầu cử

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm nay đang bước vào những giờ cuối cùng hết sức căng thẳng, khi cả hai đảng đều dồn nguồn lực vào những bang chiến địa có khả năng quyết định quyền kiểm soát Quốc hội.

Tại Thượng viện, đảng Cộng hòa hiện nắm 53 ghế, trong khi đảng Dân chủ và các nghị sĩ độc lập liên kết với đảng này có tổng cộng 47 ghế. Điều đó có nghĩa là đảng Dân chủ cần giành thêm ít nhất 4 ghế để kiểm soát Thượng viện.

Những cuộc đua đáng chú ý nhất đang diễn ra tại North Carolina, Maine, Michigan, Georgia và Ohio. Ngoài ra, Texas, Alaska và Kansas cũng trở thành những địa bàn cạnh tranh đáng chú ý, dù trước đây thường nghiêng về đảng Cộng hòa.

Đặc biệt, tại Michigan, hai ứng viên Abdul El-Sayed của đảng Dân chủ và Mike Rogers của đảng Cộng hòa đang cạnh tranh quyết liệt cho chiếc ghế Thượng viện bỏ trống. Trong khi đó, tại North Carolina, cựu Thống đốc Roy Cooper của đảng Dân chủ đối đầu với ông Michael Whatley của đảng Cộng hòa.

Đối với Hạ viện, toàn bộ 435 ghế đều được bầu lại. Đây là nơi đảng Dân chủ chỉ cần giành thêm một số ít ghế để thay đổi cán cân quyền lực. Các cuộc đua tại Pennsylvania, New York, California và Virginia đang được theo dõi sát sao.

Các cuộc thăm dò trước bầu cử ghi nhận đảng Dân chủ có lợi thế nhất định trong tỷ lệ ủng hộ trên toàn quốc, nhưng cuộc cạnh tranh tại Thượng viện vẫn rất khó đoán định do kết quả phụ thuộc vào từng bang.

Những vấn đề nào được cử tri quan tâm

Một điểm rất đáng chú ý trong cuộc bầu cử năm nay là mức độ tham gia của cử tri tăng mạnh ngay từ giai đoạn bỏ phiếu sớm. Các nhân viên bầu cử cũng liên tục khuyến khích người dân đi bỏ phiếu sớm.

Theo số liệu do Phòng thí nghiệm Bầu cử của Đại học Florida tổng hợp, tính đến trưa 1/11, đã có hơn 53 triệu cử tri Mỹ bỏ phiếu sớm, vượt tổng số phiếu bầu sớm của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022.

Tại một số bang chiến địa, mức tăng đặc biệt rõ rệt. Chẳng hạn, lượng phiếu sớm tại Texas, Maine và Michigan đều tăng mạnh so với cùng thời điểm của kỳ bầu cử trước. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến xu hướng này, nhưng trước hết là mức độ phân cực chính trị và nhận thức của cử tri rằng kết quả bầu cử có thể tác động trực tiếp đến chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Về những vấn đề được quan tâm, kinh tế và chi phí sinh hoạt vẫn là mối lo hàng đầu. Giá thực phẩm, năng lượng, nhà ở, việc làm và tác động của chính sách thuế quan đối với túi tiền người dân đều trở thành chủ đề tranh luận giữa các ứng viên.

Bên cạnh đó là chính sách nhập cư, an ninh biên giới, quyền phá thai, chăm sóc y tế và những tranh cãi về vai trò, quyền hạn của chính phủ liên bang. Một yếu tố khác cũng được nhắc đến nhiều là chính sách đối ngoại, đặc biệt là cuộc xung đột với Iran và những hệ lụy đối với giá năng lượng cũng như ngân sách quốc gia.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng số lượng cử tri bỏ phiếu sớm tăng không đồng nghĩa với việc một đảng chắc chắn có lợi thế. Bởi dữ liệu về đăng ký đảng phái không cho biết chính xác cử tri đã bỏ phiếu cho ứng viên nào. Điều có thể khẳng định lúc này là cuộc bầu cử đang thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân Mỹ, và tỷ lệ tham gia cao sẽ khiến cuộc cạnh tranh tại các bang chiến địa càng đáng chú ý.