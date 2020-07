Bầu cử Mỹ:Cuộc đua lưỡng đảng và 100 ngày “điều gì cũng có thể xảy ra“

Đảng Cộng hòa đang “ngồi trên đống lửa”

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đối mặt với 100 ngày phía trước đầy thách thức trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới.

Gần đây, Tổng thống Trump đã thay đổi chiến lược đối phó với đại dịch Covid-19 giữa bối cảnh các cuộc khảo sát cho thấy ông bị ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden dẫn trước ở các bang chiến địa, vốn là những "chiến trường" quyết định ai là người trở thành chủ nhân của Nhà Trắng.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters

Hiện nay, ông Biden đang cạnh tranh gay gắt với Tổng thống Trump thậm chí ở cả các bang đỏ (bang có truyền thống ủng hộ đảng Cộng hòa -ND) như Texas, Georgia, Ohio và Iowa, những bang mà ông Trump bắt buộc phải chiến thắng để có cơ hội trở thành Tổng thống nhiệm kỳ thứ hai.

Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa đang đối mặt với với nguy cơ thảm họa Ngày Bầu cử vào ngày 3/11 nếu họ không nhanh chóng đổi hướng chiến lược trong cuộc đua đầy cam go này.

Đa số thành viên đảng Cộng hòa trong Thượng viện đều cảm thấy như "ngồi trên đống lửa" trong khi hy vọng giành được Hạ viện đang ngày càng trở nên xa vời.

"Tình hình rất nan giải với đảng Cộng hòa hiện nay và việc đảng Dân chủ có thể kiểm soát Nhà Trắng, Thượng viện và Hạ viện đang trở thành thực tế khốc liệt với đảng Cộng hòa", cựu chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Michael Steele nhận định.

"Chúng ta đang chứng kiến một số thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đang tìm cách xa rời Tổng thống. Việc này được cho là nhằm bảo vệ các vị trí của đảng trong Thượng viện và các cơ quan lập pháp bởi đây là cuộc chiến có ý nghĩa sâu sắc với đảng Cộng hòa. Họ có thể mất rất nhiều chứ không chỉ Nhà Trắng", ông Michael Steele cho hay.

Đảng Dân chủ bị ám ảnh quá khứ

Đảng Dân chủ đang cảm thấy rằng họ ở thế "thượng phong" vào thời điểm hiện nay nhưng cũng lo ngại về một môi trường chính trị biến động không ngừng. Đảng Dân chủ vẫn chưa hết ám ảnh về thất bại của họ khi chứng kiến Tổng thống Trump giành chiến thắng đầy bất ngờ trước ứng viên sáng giá trong đảng Hillary Clinton.

Các chiến lược gia và các nhà hoạt động đảng Dân chủ đều tin rằng cuộc đua năm 2020 sẽ ngày càng trở nên sít sao hơn khi thời điểm bầu cử cận kề.

"Những số liệu gần đây đang củng cố lợi thế của chúng tôi nhưng mong đợi của chúng tôi là điều này sẽ được giữ vững", Josh Schwerin, chiến lược gia của Priorities USA - tổ chức bên ngoài lớn nhất ủng hộ chiến dịch của ông Biden cho hay.

Đại dịch Covid-19 và sự bất bình đẳng về sắc tộc đang trở thành mối quan tâm hàng đầu với nhiều cử tri trong khi ông Biden hiện dẫn trước Tổng thống Trump ở mức 2 con số trong cả hai vấn đề này.

Tổng thống Trump đã thay đổi chiến lược những ngày gần đây khi đích thân ông lên tiếng trước công chúng về tình hình dịch Covid-19. Nhà lãnh đạo Mỹ hiện nay đang ủng hộ việc đeo khẩu trang và hủy bỏ Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa ở Jacksonville, Florida, cũng như tái khởi động các cuộc họp báo hàng ngày về Covid-19.

Để giải quyết các cuộc biểu tình trên toàn quốc, ông Trump đã sử dụng quyền hành pháp của mình để điều quân đội liên bang tới những thành phố do đảng Dân chủ kiểm soát, hiện đang xảy ra các cuộc biểu tình và các vụ bạo lực.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đang đánh cược rằng các cử tri, đặc biệt là các cử tri vùng ngoại ô vốn đã mệt mỏi với tình trạng bất ổn xã hội sẽ bị thu hút bởi thông điệp luật pháp và trật tự của ông.

Chiến lược của Tổng thống Trump từng chủ yếu tập trung vào nền kinh tế nhưng lệnh phong tỏa do Covid-19 đã khiến vấn đề duy nhất mà ông Trump chiếm ưu thế đang trở nên ngày càng lung lay.

Có 3 cuộc tranh luận trong cuộc bầu cử Tổng thống vào mùa thu và những người ủng hộ của ông Trump tin rằng các cuộc tranh luận một - một sẽ đem lại lợi thế cho Tổng thống.

Theo kết quả trung bình từ các cuộc khảo sát của RealClearPolitics, ông Trump dẫn trước ông Biden 8,7 điểm trên toàn quốc. Một cuộc khảo sát gần đây thậm chí cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump tới 15 điểm.

Sự dẫn trước của ông Biden nằm ngoài khoảng sai số tại 4 trong số 6 bang chiến địa quan trọng. Ứng viên đảng Dân chủ dẫn trước từ 6 điểm trở lên trong các kết quả trung bình của RealClearPolitics tại Michigan, Wisconsin, Pennsylvania và Florida. Một cuộc khảo sát mới đây ở Florida cho thấy ông Biden dẫn trước ông Trump 13 điểm, trong khi con số này thu hẹp hơn ở Bắc Carolina và Arizona.

Giám đốc chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump là Bill Stepien đã nhận định với báo giới hôm 24/7 rằng, các cuộc khảo sát không phản ánh chính xác tình hình cuộc đua. Ông cho biết các cuộc khảo sát không lấy đủ mẫu từ các cử tri đảng Cộng hòa và không tính tới số cử tri đảng Cộng hòa đăng ký đi bỏ phiếu ngày càng tăng ở các bang dao động.

"Nhưng xu hướng này sẽ không được chú ý tới cho đến tận đêm bầu cử, rằng chúng ta đã đúng còn họ thì sai" Stepien cho hay.

Chiến lược phòng thủ của đảng Cộng hòa

Trong khi đó, các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa đang tăng cường phòng thủ ở cả các bang chiến địa như Bắc Caroliba và Arizona lẫn những bang nghiêng về cánh hữu như Alaska, Montana, Nam Carolina, Texas, Georgia và Iowa.

Đảng Cộng hòa đang nỗ lực can thiệp vào các cuộc bầu cử Thượng viện sơ bộ ở Kansas và Tennessee do lo ngại rằng những ứng viên thiếu khả năng sẽ khiến họ mất đi các ghế ở những bang đỏ có truyền thống ủng hộ đảng.

"Trong khi hoạt động gây quỹ của các thành viên đảng Dân chủ trong Thượng viện rất mạnh vào quý 2 thì những con số của Tổng thống Trump sẽ tăng trở lại và sẽ có một đấu trường cạnh tranh gay gắt vào mùa thu này", Scott Reed - nhà phân tích chính trị của Phòng Thương mại Mỹ cho hay.

“Thượng viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo năm 2014 là một trong những thời kỳ mạnh nhất và không gì thúc đẩy các cử tri hơn việc suy nghĩ về một Thượng viện do ông Schumer lãnh đạo. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy 1/3 cử tri ủng hộ ông Biden cởi mở với ý tưởng về một Thượng viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo".

Bang Texas xuất hiện như một chiến địa nổi trội trong cuộc cạnh tranh ghế ở Hạ viện khi 5 thành viên đảng Cộng hòa của bang sẽ nghỉ hưu vào cuối năm nay. Mặc dù các thành viên đảng Cộng hòa ở bang Texas vẫn tự tin rằng Tổng thống Trump sẽ giành chiến thắng ở đây nhưng họ vẫn lo ngại cuộc đua vào Nhà Trắng sẽ khiến đảng Cộng hòa ở bang này không chiếm đa số ở Hạ viện và cơ quan lập pháp của bang nữa.

"Đảng Cộng hòa đang nỗ lực để bảo vệ mọi thứ", Jessica Postm, chủ tịch Ủy ban Chiến dịch Lập pháp Dân chủ cho hay.

100 ngày “điều gì cũng có thể xảy ra”

Mặc dù đảng Cộng hòa đang trong tình cảnh "ngồi trên đống lửa" nhưng đảng Dân chủ cũng không thể thảnh thơi bởi họ cũng có những mối lo ngại riêng.

Các cuộc khảo sát cho thấy các cử tri đảng Dân chủ thiếu sự nhiệt huyết trong nỗ lực ủng hộ ông Biden. Một số thành viên đảng Dân chủ lo ngại rằng họ đang để ngỏ một cánh cửa rộng mở cho ông Trump để truyền đi thông điệp luật pháp và trật tự. Những người khác thì đặt câu hỏi liệu sự ủng hộ dành cho ông Trump trong các cuộc khảo sát trên có đang bị đánh giá thấp hay không.

Ngoài ra, một câu hỏi nữa được đặt ra là liệu các cử tri có sẵn sàng ra ngoài ngày 3/11 để đi bầu cử nếu đại dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành hay không.

"Nếu cuộc bầu cử diễn ra ngày hôm nay, đảng Dân chủ đang ở vị trí khá mạnh để chiếm ưu thế ở hầu hết các bang, nếu không muốn nói là tất cả các bang có ý nghĩa quan trọng trong cuộc bầu cử. Tuy nhiên, vấn đề là cuộc bầu cử không diễn ra ngày hôm nay. Có quá nhiều điều không chắc chắn khiến chúng ta không thể chắc thắng trong cuộc bầu cử này".

Dù vậy, sự ủng hộ của nhóm cử tri từng giúp ông Trump chiến thắng năm 2016 đã suy giảm trong những tháng gần đây. Tổng thống đang mất đi ưu thế ở nhóm cử tri cao tuổi và tầng lớp lao động da trắng, trong khi ông Biden dẫn trước cách biệt ở nhóm cử tri độc lập.

"Các cuộc khảo sát luôn là một lát cắt thời gian nhưng tôi cho rằng bạn thực sự cần suy nghĩ về viễn cảnh vào tháng 10 tới khi nói về những cuộc thăm dò dư luận ngày hôm nay. Nếu có một sự tiến triển đáng kể trong đại dịch, các cuộc bỏ phiếu ngày hôm nay sẽ không còn ý nghĩa gì nhiều trong 2 - 3 tháng tới", người tiến hành các cuộc khảo sát của đảng Cộng hòa, đồng thời là chủ tịch WPA Intelligence, Chris Wilson nhận định./.