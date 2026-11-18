Hàn Quốc đang khẩn trương tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh thi cử sau khi một thí sinh đạt thành tích xuất sắc trong kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề kế toán thuế thừa nhận sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận. Vụ việc xảy ra ngay trước kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Suneung, một trong những kỳ thi quan trọng và có tính cạnh tranh cao nhất tại nước này.

Ngày 16/11, Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong-sook đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp, yêu cầu Bộ Giáo dục triển khai các biện pháp ngăn chặn gian lận trước kỳ thi Suneung diễn ra trong tuần này.

Vụ bê bối bắt đầu khi dư luận đặt nghi vấn về kết quả gần như tuyệt đối của một thí sinh trong hai bài thi riêng biệt với hàng trăm câu hỏi mỗi bài. Những nghi vấn này đã dẫn đến cuộc điều tra của cơ quan chức năng và cuối cùng là lời thừa nhận gian lận của chính thí sinh.

Những chiếc kính AI được trưng bày tại một cửa hàng kính mắt ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 16/11/2026. Ảnh AP

Giới chức Hàn Quốc cảnh báo những trường hợp sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận thi cử có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong tuyên bố đưa ra tuần trước, Thủ tướng Han Seong-sook khẳng định chính phủ sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng và giám sát chặt chẽ toàn bộ quá trình tổ chức thi, nhằm bảo đảm kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra công bằng và ổn định.

Từ kết quả gần như tuyệt đối đến lời thú nhận gian lận bằng AI

Ngày 15/11, một thí sinh được truyền thông Hàn Quốc xác định là Han Won-seok đã đăng tải video lên YouTube, trong đó thừa nhận sử dụng camera siêu nhỏ và công nghệ AI để gian lận trong kỳ thi cấp chứng chỉ hành nghề kế toán thuế.

Han Won-seok tham gia hai đợt thi vào tháng 4 và tháng 7, trả lời đúng gần như toàn bộ câu hỏi. Thành tích bất thường này đã làm dấy lên nghi vấn về tính trung thực của kết quả thi, khiến cơ quan chức năng vào cuộc điều tra.

Trong video xuất hiện với khẩu trang che mặt, Han Won-seok thừa nhận: “Tôi đã gian lận bằng các thiết bị điện tử và AI tạo sinh. Việc tôi vượt qua kỳ thi với số điểm cao nhất không phải là kết quả của những nỗ lực trung thực”.

Theo lời khai của thí sinh này, trong quá trình làm bài, người này sử dụng camera siêu nhỏ để chụp ảnh đề thi, sau đó chuyển hình ảnh đến một công cụ AI để tìm đáp án. Điện thoại thông minh cũng được sử dụng trong quá trình gian lận.

Han Won-seok cho biết đã gửi bản tường trình chi tiết về cách thức gian lận cho cảnh sát Seoul, đồng thời cảnh báo những người có ý định thực hiện hành vi tương tự không nên cho rằng họ có thể tránh được sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau lời thú nhận, Thủ tướng Han Seong-sook yêu cầu hủy kết quả thi của Han Won-seok và cấm người này tham gia các kỳ thi quốc gia.

Vụ việc gây chấn động dư luận Hàn Quốc, nơi kết quả các kỳ thi có ảnh hưởng lớn đến cơ hội học tập, nghề nghiệp và tương lai của mỗi cá nhân.

Tại Hàn Quốc, nhiều học sinh dành phần lớn thời gian trung học để chuẩn bị cho các kỳ thi tuyển sinh, đặc biệt là kỳ thi đánh giá năng lực học tập đại học Suneung (CSAT). Kỳ thi này kéo dài gần 10 giờ, với những quy định nghiêm ngặt nhằm bảo đảm thí sinh có điều kiện tập trung tối đa. Trong thời gian diễn ra phần thi nghe tiếng Anh, các chuyến bay được tạm dừng để tránh tiếng ồn, trong khi người điều khiển phương tiện giao thông được yêu cầu không sử dụng còi trong khoảng 30 phút.

Vụ gian lận sử dụng AI không chỉ đặt ra câu hỏi về tính công bằng của một kỳ thi cụ thể mà còn làm dấy lên lo ngại về khả năng bảo vệ tính minh bạch của cả hệ thống thi cử trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ.

Ngày 16/11, Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo-jin thông báo sẽ triển khai các biện pháp kiểm soát mới, trong đó có việc kiểm tra kính mắt của thí sinh tại các phòng thi. Theo ông Choi Kyo-jin, hành vi gian lận bằng thiết bị thông minh có thể bị xử lý hình sự. Bộ Giáo dục Hàn Quốc trước đó cũng tuyên bố sẽ thúc đẩy việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các trường hợp gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc đồng thời xem xét tăng thời hạn cấm dự thi đối với những thí sinh bị phát hiện sử dụng thiết bị thông minh để gian lận từ một năm lên ba năm.

“Tất cả kính mắt của thí sinh sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng trong từng buổi thi, nhằm bảo đảm môi trường thi cử công bằng và an toàn”, Bộ trưởng Choi Kyo-jin nhấn mạnh.

Thách thức đối với hệ thống thi cử

Vụ việc tại Hàn Quốc cho thấy những rủi ro ngày càng lớn mà trí tuệ nhân tạo có thể gây ra đối với hoạt động kiểm tra, đánh giá năng lực, khi các thiết bị thông minh khiến hành vi gian lận trở nên dễ thực hiện và khó phát hiện hơn. Trong khi công nghệ phát triển nhanh chóng, các cơ quan quản lý giáo dục đang phải tìm cách điều chỉnh quy định và phương thức giám sát để theo kịp những chiêu trò gian lận mới.

Thách thức này đặc biệt đáng chú ý tại các quốc gia châu Á như Hàn Quốc, nơi những kỳ thi có tính cạnh tranh cao thường đi kèm các quy trình giám sát nghiêm ngặt nhằm bảo đảm sự công bằng giữa các thí sinh.

Các sinh viên chờ đợi bắt đầu kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm (Suneung) tại một phòng thi ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 13/11/2025. Ảnh: Reuters

Thời gian gần đây, ngày càng xuất hiện nhiều thông tin về việc thí sinh sử dụng kính thông minh tích hợp AI để gian lận. Những thiết bị này có thể hỗ trợ người đeo ghi nhận nội dung câu hỏi và tiếp nhận câu trả lời gần như ngay lập tức.

Một quan chức giáo dục Hàn Quốc nhận định thí sinh có thể nhập sẵn các câu lệnh cho hệ thống AI trước khi vào phòng thi, sau đó kích hoạt kính thông minh trong quá trình làm bài để nhận được sự hỗ trợ.

Ở những thế hệ đầu tiên, kính thông minh thường có camera được gắn ở vị trí dễ nhận biết trên gọng kính. Tuy nhiên, các thiết bị ngày càng được thiết kế nhỏ gọn và kín đáo hơn, khiến việc phân biệt với kính mắt thông thường trở nên khó khăn.

Trên thực tế, gian lận bằng kính thông minh không còn là nguy cơ mang tính giả định. Tháng 10 vừa qua, ba sinh viên tại Hàn Quốc đã bị phát hiện sử dụng kính thông minh trong các kỳ thi tại một số trường đại học ở Seoul.

Giới chức giáo dục Hàn Quốc đang từng bước siết chặt quy định đối với các thiết bị công nghệ trong phòng thi. Từ tháng 7, cơ quan quản lý giáo dục nước này đã ban hành lệnh cấm sử dụng kính thông minh trong các kỳ thi, đồng thời thông báo kế hoạch bố trí một nhân viên chuyên trách kiểm tra kính mắt tại mỗi địa điểm trong tổng số 1.312 điểm tổ chức kỳ thi Suneung.

Chính quyền Seoul cũng đang cân nhắc sử dụng các công nghệ phát hiện thiết bị điện tử hiện đại mà thí sinh có thể mang theo, trong đó có máy dò tín hiệu tần số vô tuyến. Ngoài ra, giới chức Hàn Quốc cho biết có thể vô hiệu hóa mạng Wi-Fi công cộng tại các địa điểm thi để hạn chế khả năng kết nối của những thiết bị phục vụ gian lận.

Không chỉ Hàn Quốc, Trung Quốc cũng đang tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh cho kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia Gaokao, vốn nổi tiếng với mức độ cạnh tranh khốc liệt. Theo đó, các địa điểm thi được trang bị hệ thống cổng kiểm tra an ninh thông minh, có khả năng phát hiện kính thông minh và những thiết bị điện tử khác mà thí sinh có thể tìm cách mang vào phòng thi.